Iñaki Ezkerra: "La idea es crear un partido para los huérfanos de la socialdemocracia"

"Cabe la vida entera en un soneto", con esta frase de Manuel Machado, comienza el nuevo libro de Iñaki Ezkerra (66). El bilbaíno fue acogido por la capital madrileña hace ya 14 años, cuando ETA se encontraba en horas bajas. Desde ese momento, añora el mar, entre otras cosas, que aunque no lo tuviera cerca, dicen que "los bilbaínos son los falsos marineros". Una etapa que recuerda con dolor en la que estuvo muy activo en su lucha contra el terrorismo como fundador del Foro Ermua, llegando incluso a figurar en las listas de objetivos de ETA.

Ahora presenta su nuevo libro, Cien sonetos de la vida entera, porque "los sonetos son la mejor respuesta a esta época". Sus futuros proyectos se encuadran más en el aspecto político. En este sentido, es uno de los fundadores de La Tercera España, un partido político que pretende dar respuesta a aquellos que se sienten "huérfanos de partido".

El escritor bilbaíno tiene publicados más de una veintena de libros, obras que van del ensayo a la narrativa breve y, aun así, tal y como él mismo cuenta a 20minutos, el soneto es el género literario con el que más se identifica y con el que se siente más libre a la hora de expresar sus sentimientos y emociones. Con un estilo clásico y a la vez sencillo, este poemario, que tiene como protagonistas la mitología, el amor y el mar, Ezkerra busca llegar a todos los públicos.

¿Por qué decide escribir un poemario? Es un libro que me propuso el editor, algo que no me ha pasado muchas veces en la vida. Me dijo que qué me apetecía publicar y se me ocurrió una antología de sonetos. A lo largo de mi vida, habré escrito unos doscientos sonetos. De estos, quise quedarme con cien y que hubiese una parte inédita. Quizás he seleccionado aquellos que resultaban más templados, con un tono más amable y más optimista que creo que es la tónica del libro. Aquellos poemas de temas más agrios o destemplados los he apartado.



¿Cuál es el motivo del título?El título está tomado de un poema de Manuel Machado, de un soneto que, dice, "cabe la vida entera en un soneto", un soneto sonetil, que reflexiona sobre el propio soneto. Entonces, utilizo ese primer verso para el título y por eso el libro se llama, Cien sonetos de la vida entera, en el que bueno, evidentemente, no está la vida entera. La vida es más complicada que eso, ojalá se hubiera limitado a los temas del libro.

En el libro cobra especial relevancia la mitología, ¿por qué en plena era tecnológica la mitología sigue estando tan presente en nuestras vidas?Entre la mitología y la tecnología no hay contradicción. De hecho, uno de los mitos más conocidos del mundo griego es el de Ícaro. En el mismo, su padre, (Dédalo) como arquitecto, le da unas alas con plumas y cera. Ícaro se confía y se acerca al sol, la cera se derrite y se acaba estrellando contra el suelo. Ese mito, de alguna manera, hace alusión a la tecnología. De hecho, quizás en la actualidad estamos viviendo un momento así en la política, puede que haya varios Ícaros acercándose al sol.

¿Por qué le dedica el poemario al cántabro Antonio Casares?Hay un desarrollo que se parece a la dialéctica hegeliana, los dos tercetos, pero anterior a Hegel, esto es, de Antonio Casares. Me dijo que el primer cuarteto, la tesis y la antítesis se resuelven en el tercer terceto. De hecho, me hace gracia pensar que la dialéctica del corazón vaya después que la de la razón. Los mitos no conllevan una fe religiosa en ellos y de apelar a las estructuras vitales y psicológicas del ser humano y de avisarnos para tener un comportamiento cabal en la vida y para no ser muy desgraciados. La mitología, sobre todo lo que tiene es un valor pedagógico. La condición humana siempre tropieza con la misma piedra, cae en los mismos errores y tiene las mismas aspiraciones. En ese sentido, el mito nos desvela una estructura de conducta, de sentimientos y de pensamientos que es universal y que es atemporal. Van unidos a la tragedia griega y son pedagógicos también en el sentido de que llevan a las últimas consecuencias y a donde no llegamos los seres humanos. Hay un mito que puede resumir la temática general, que es el de Apolo persiguiendo a Dafne que se convierte en agua. Eso es una alegoría, un mito que es una alegoría de todas las quimeras que perseguimos a lo largo de nuestra vida. Y que luego no triunfan en la manera en la que nos habría gustado, no obstante, lo importante es el viaje. Aunque se fracase y termine en una desilusión, lo importante es el viaje.



El amor es uno de los temas recurrentes en el libro, ¿cree que se puede escribir sobre el amor sin sentirlo? Se puede pero se nota. No es lo mismo haberlo sentido que haberlo experimentado. Por ejemplo, Antonio Machado ha tenido una reflexión sobre el soneto dedicado a las rosas de Calderón de la Barca y dice que es un soneto que no conmueve porque es abstracto. La rosa de la que habla es una rosa pensada, habla de cómo la rosa crece, de cómo marchita y del paso del tiempo. Frente a ese soneto de Calderón, que es demasiado conceptual, demasiado instalado en la extracción barroca, se antepone la copla de Jorge Manrique. En este sentido, se predomina la época de esplendor a la que el poeta asocia la vida de su padre. Esa manera da la impresión que está recordando visualmente aquella felicidad que resultó efímera. Esa mirada, que parte de la experiencia y del recuerdo real, hace que el poema de Jorge Manrique sí que nos conmueva. Mientras que, las rosas de Calderón, no. En conclusión, se puede hablar del amor sin haberlo vivido, pero para que conmueva tiene que ser uno en el que haya recuerdo y una experiencia detrás.

El mar también está muy presente en el libro, pero usted no ha vivido cerca del mismo, ¿a qué se debe?Sí, dicen que los bilbaínos somos los falsos marineros. Está cerca pero no al lado. Eso sí, pensar que uno puede acudir a él cuando quiera es un buen ejercicio psicológico. Ese truco mental de imaginar que tienes el mar cerca, aunque no esté, es el que yo he hecho durante muchos años. Es más, incluso viviendo en Madrid pienso que tengo el mar cerca. Todos quisiéramos que el amor tuviera la inmensidad del mar, pero a veces nos llevamos un chasco, pero bueno es parte de la vida.

¿Cree que este libro está dirigido a todo tipo de público?No es un libro complicado para el lector. El reto del soneto, y en general de la poesía que tiene una medida y una rima, es que dentro de ese corsé que es la rima y además la rima consonante, es que el poeta sea capaz de dar al verso una naturalidad, el esponjamiento propio de la prosa que no está atado al verso. Entonces, yo he procurado eso en los poemas, que sea una sintaxis fácil, que no sea forzada. En la que trato de eludir el hipérbaton, evitando expresiones o formas sintácticas que resulten demasiado retóricas o anticuadas y el hipérbaton lo es. He tratado de hacer una poesía de sujeto, verbo y predicado y no de utilizar formas que estén obsoletas. Pensar en estos temas como son el mar, el amor, la música o la mitología. En un momento tan prosaico como este, es una manera de responder a la barbarie y a la ordinariez frente a la frialdad ética y estética a la que asistimos.



¿Cuál cree que es el género que mejor define su trayectoria o con el que más cómodo se siente?Probablemente la poesía. Es en el que he encontrado más libertad y en el que más he podido ahondar en mis propias reflexiones y sentimientos. Es la que menos convencionalismos me exige y menos trabas. Aunque formalmente tenga más exigencias, sin embargo, es la que me sienta más libre. Donde más me encuentro conmigo mismo es la poesía. Además, por un lado, creo que es un doble viaje hacia el interior y, por otro lado, hacia el exterior también. Es lo que más me concilia con la humanidad. Había una frase de Antonio Machado que decía, "lo más hondo es lo más universal".

Va a fundar un nuevo partido político, la Tercera España, ¿en qué punto se encuentra este proyecto? Sí, queremos concurrir a las elecciones europeas de 2024. Ese es el objetivo, ahora vamos a ver si no descarrila. El objetivo es llenar ese hueco que actualmente existe, hacer esa política para los huérfanos de la socialdemocracia. Yo creo que hay mucha gente que proviene de la izquierda y en el último cuarto de siglo, no se ha visto representada por los partidos de izquierdas. Desde las siglas de ideología comunista a las del socialdemócrata, como puede ser el PSOE. Toda la deriva que han ido tomando los partidos que representaban a la izquierda, ha espantado a muchas personas que tenían una cierta visión sensata de la política. Ellos nos han hecho emprender ese viaje.



Y esto, ¿considera que antes no era así?No, a modo de ejemplo, en la época de Aznar y a partir de la mitad de la primera legislatura, la fundación FAES dio lugar a que aterrizase mucha gente que venía de la izquierda. Todo ello, para reflexionar sobre la realidad española y para crear pensamiento político. Ha habido ese movimiento pendular que ha sido muy positivo. Por ejemplo, a aquellas personas que podíamos provenir de la izquierda, menos dogmáticos, superamos los clásicos prejuicios de la izquierda frente a la economía del libre mercado. Así como que reconozcamos el valor que tiene la libertad en todos los sentidos, también el respeto a la vida privada y la ausencia de intervencionismo del Estado en la misma.

En este sentido, ¿considera que esto ha cambiado en la política actual?Como decía, ese viaje hacia el verdadero debate político, nos ha hecho mejores y creo que ya podemos emprender un viaje de vuelta por ese movimiento pendular que digo. Eso ha estado bien, aunque también nos hemos encontrado con los imperfectos que tiene la derecha, como que tiende a dinamitarse cíclicamente. Lo que ha hecho la izquierda populista es hacer ideología y proyectarlo contra aquellos que prosperan en este país como los ricos, el empresario y, de una manera especial, contra la empresa competitiva. En el Partido Socialista (PSOE) también hay mucho empresario, pero eso sí, una empresa subvencionada, parasitaria. Si bien la empresa que crece por sí misma, la competitiva es la que no gusta a la izquierda más populista. Por lo tanto, lo que han hecho es ideología con ella, en cambio, la derecha no ha hecho ideología con ella, pero proyecta la envidia en el plano personal. Eso es lo que estamos viendo ahora. También a una derecha dividida y que no ha sido capaz de superar con creces al 'sanchismo' en las últimas elecciones. Creo que esos defectos son los que tiene ahora mismo la política española y hay que superarlos. Esa cultura es como la del torero Belmonte cuando se acercó a Valle-Inclán y le preguntó: "Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser un gran torero?". Ante esta pregunta, el dramaturgo le contestó: "Pues morir en la plaza". Esto resume muy bien la situación política actual.

Entonces, ¿piensa que los partidos de ambas ideologías se han podido quedar anclados en el pasado?La derecha es muy crítica consigo misma, eso a veces tiene su parte buena, no obstante, es demasiado autocrítica. Esto produce que en ocasiones le impide moverse y actuar. Mientras que es verdad que la izquierda cierra filas y que incluso trata a la ideología, paradógicamente, como si fuera una religión. Por ello sería estupendo para nosotros ser capaces de crear un partido, una referencia política, con la idea de que sea una casa de debate político, de los huérfanos, de la socialdemocracia. Que recoja lo mejor de ello, pero a la vez que apueste por lo mejor de la empresa. Se puede ayudar a la empresa de muchas maneras y eso es lo que no ha hecho el gobierno de Sánchez. Abaratando la contratación o eliminando trabas administrativas, por ejemplo, entre comunidades autónomas. Todo lo que sea apoyar a la empresa es bienvenido, puesto que son las que generan empleo y riqueza. La izquierda populista solo se fija en los beneficios y no en los riesgos que supone emprender un proyecto empresarial. Se trata de no hacer demagogia y de entender que no todo el mundo es como tú.



Este ataque contra los empresarios, ¿cree que se está repitiendo?Dada la experiencia vasca, es importante decir que a las personas que nos dedicábamos a escribir, de alguna manera, gozábamos de cierta legitimidad para criticar, para enfrentarnos al mundo de ETA y al autoritarismo y a menudo a los totalitarismos nacionalistas. No obstante, a los empresarios los tenían amenazados y permanentemente sometidos al impuesto revolucionario. Había un discurso oficial en el cual estaba mal visto ser empresario, el discurso fácil de los ricos. De hecho, es una paradoja, puesto que nos encontrábamos en un País Vasco en el que gobernaba el PNV, que es un partido capitalista, de derechas y a veces de la derecha más recalcitrante. Y aun así, asumían ese discurso contra el empresario. El empresario vasco ha sufrido unos años terribles y ahora el PNV pretende presentarse como un partido de empresa. En este sentido, habría que peguntarles si un partido de empresa habría tolerado que los empresarios estuvieran en esa situación durante medio siglo o si no podrían haber hecho algo más. De hecho, el PNV no se puede apuntar el tanto de haber terminado con ETA. Al final, cuando acaba ETA es cuando hay un gobierno socialista apoyado por el partido popular, de Basagoiti. Aquel cambio no fue suficiente, Patxi López nos decepcionó a todos, pero aun así, esa legislatura que duró tres años tuvo muchas cosas positivas. Entre ellas que el propio nacionalismo vasco, el PNV, al no estar en el poder, en estos años, no ha tenido un discurso beligerante que tuvo en la época de lo que se llamó Lizarra, en la época del Plan Ibarretxe, al contrario. El PNV, al contrario, no se ha sumado a la deriva del nacionalismo catalán.

Hablando del PNV, ¿qué le parece la posición que ha adoptado en la actualidad?Ahora ha entrado en contradicción. A partir de 2009, cuando Patxi es nombrado Lehendakari y en el PP estaba Basagoiti. En ese momento es cuando el PNV se asusta y empieza a preocuparse, a hacer partido y a hacer electorado. Hasta el punto en que por esa época, mucha gente votaba al PP en el País Vasco y empezó a votar al PNV pensando que era el dique de contención al brazo político de ETA y al mundo de Podemos y de populistas que llegaban. Eso ha sido lo que ha vendido durante años, pero a estas alturas ya no puede vender, puesto que está apoyando a poco menos que a un lizarra nacional, que es lo que ha traído Pedro Sánchez con ese acuerdo del PSOE con Junts. Que no es más que el remate de una deriva nefasta, una deriva que viene de lejos, al menos desde hace un cuarto de siglo. Probablemente, nos podamos remontar hace 25 años, con las concesiones que hubo a los nacionalistas. En Cataluña siempre había la consigna de que se estaba exagerando la situación, de que no pasaba nada. En el País Vasco, durante los años 90, con el Partido Socialista y con el PNV, hubo cosas positivas, pero a la vez, ese gobierno también trajo la ley de perfiles lingüísticos que provocó el éxodo de muchos profesores. Al final, tanto el PP como el PSOE se han apoyado en el PNV a la hora de gobernar.

Muchos partidos políticos han querido cambiar la ley electoral, pero a la hora de la verdad, no lo han hecho, ¿por qué cree que ha sido esto?Considero que es necesario cambiar la ley electoral y no hay que hacer grandes cambios. De hecho, estoy dentro de la plataforma por Otra Ley Electoral (OLE). El cambio de la ley electoral se ha pensado en numerosas ocasiones, pero a un partido socialista, no 'sanchista' y a un partido popular que no sea tan conservador, en todo, en las sinergias y en las malas sinergias, creo que les interesaría. Es muy fácil, está la opción de la segunda vuelta o la solución de que la lista más votada, tenga 50 diputados más. En vez de haber 350 en la cámara baja haya 400, simplemente con ese cambio se habría solucionado el problema. No sería necesario depender de aquellos que quieren destruir la nación. No se estaría dependiendo de esos siete votos que ahora ha necesitado Sánchez y en otra ocasión, quien los necesitó fue Aznar para poder hacer su primer gobierno.

La cultura ha pasado de un segundo plano a ser vital dentro del debate político, ¿por qué piensa que ha sucedido esto?Entendiendo la cultura en el sentido más descongestionado del término. Es obvio que para perdurar en el poder, no solo para ganar las elecciones, es necesario un discurso ideológico. Es necesario arroparse de la cultura en el sentido menos cargado del término, pero tampoco considero que esté tan presente en la vida política. Eso sí, no soy muy catastrofista y es importante recalcar que es bueno que Sánchez no nos deje ver el bosque. Es decir, la sociedad española es muy competitiva, ha avanzado en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando sufrí una peritonitis, me operó un médico que era Hipólito Suárez, hijo de Adolfo Suárez, en una clínica del País Vasco. Eso me hizo pensar que yo tenía una imagen muy catastrofista de la sociedad y no respondía para nada a la realidad. Nada es tan malo como nos hacen ver. Aunque sí que es cierto que un cierto grado de corrección política no es malo dependiendo de los casos. Tenemos una izquierda lamentable, creo que hay personajes que encarnan perfectamente esa izquierda analfabeta que no nos lleva a ningún lado y que es un ejemplo de osadía y de ignorancia atrevida. El 'sanchismo' ha sido un buen ejemplo de ello. Además, considero que el monopolio de la cultura ya no lo tiene la izquierda e incluso lo puedo observar en las redes sociales, la derecha psicológica tiene mejor sintaxis. En términos generales, eso sí. Ese monopolio se ha roto, ya no es verdad que la izquierda represente la cultura de nuestro país. Y luego, por desgracia, yo diría que la cultura no está valorada en general.