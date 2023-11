Condenado un octogenario por abusar sexualmente de una niña de ocho años en Camprodon

La Audiencia de Girona ha condenado a un octogenario por abusar sexualmente de una niña de 8 años en Camprodon (Girona) el 26 de septiembre de 2021. El acusado se enfrentaba inicialmente a 3 años de prisión. Como ha reconocido los hechos, la fiscalía, la acusación particular y la defensa han pactado 2 años de prisión, que no tendrá que cumplir porque no tiene antecedentes penales.

El procesado ha admitido que hacia las once menos cuarto de la mañana abordó a la pequeña cuando andaba por la calle, la cogió por el cuello contra la pared, le bajó la mascarilla y le dio dos besos en los labios. El anciano no se podrá acercar a menos de 500 metros de la menor durante 5 años y tendrá que pagar una indemnización de mil euros. La sentencia, dictada de viva voz, es firme.

El acusado ha reconocido que hacia las 10.45 de la mañana del 26 de septiembre de 2021 se encontró a la menor andando sola por la calle Ignasi Casabó de Camprodon. La niña, que entonces tenía 8 años, iba a pie desde casa de su madre hasta casa del padre, un trayecto de menos de diez minutos.

El hombre, que en el momento de los hechos tenía 81 años, le preguntó a la niña si iba a comprar. Cuando ella le respondió que no, que iba a casa de su padre, el procesado le dijo si quería darle un beso. "Ante la respuesta negativa de la menor, el acusado la cogió por el cuello contra la pared y, con la intención de satisfacer sus deseos sexuales, le bajó la mascarilla que llevaba y le dio un beso en la boca", recoge el escrito de acusación de la fiscalía que el procesado ha suscrito.

Después, el acusado le dio una moneda de un euro a la pequeña y le volvió a pedir un beso. Como la niña se negó de nuevo, se lo dio contra su voluntad. En aquel momento, el padre de la pequeña llegó al lugar, porque había salido para ir a buscarla a medio camino y asegurar que llegaba bien a casa.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación particular, el padre increpó al octogenario, pero el hombre pudo huir y subir al coche que tenía aparcado cerca. Un matrimonio que lo vio escabullirse le siguió y pudo coger el número de la matrícula del vehículo del procesado. De este modo, y después de alertar a través del teléfono de emergencias 112, los Mossos d'Esquadra le pudieron localizar e interceptar poco después en la carretera N-260.

La sección tercera de la Audiencia de Girona, además de los 2 años de prisión, también le ha impuesto 5 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la menor durante el mismo plazo de tiempo. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que indemnizar la pequeña con mil euros por el daño moral. La niña ha sufrido sintomatología compatible con un estrés postraumático.

A petición de la defensa, el tribunal ha acordado la suspensión de la ejecución de la condena. Esto quiere decir que el acusado no tendrá que entrar a prisión, con la condición de no volver a delinquir en los próximos cuatro años y pagar la indemnización en función de su capacidad económica. La sentencia es firme.