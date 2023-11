Aragonès, ante el nuevo Gobierno: "Se da una coyuntura histórica en el Congreso para lograr un referéndum"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que "más allá de los nombres" que configuran el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, "lo importante serán los hechos".

Durante la entrevista institucional en TV3, Aragonès ha fijado como reto de futuro que "Cataluña pueda votar sobre la independencia". Con la ley de amnistía que se está tramitando, ha dicho el presidente catalán, "lo que hacemos es apartar la represión del debate político, por tanto, "se abre una nueva etapa y, en los próximos cuatro años, hemos de conseguir que Cataluña pueda votar, y convertir la próxima legislatura en un camino de victorias sucesivas. Nunca como ahora, el independentismo había tenido una oportunidad como esta". "En esta legislatura el gobierno de España depende de Cataluña y depende de las decisiones que se tomen, la legislatura seguirá".

Pere Aragonès ha asegurado que la ley de amnistía tendrá enfrente a la "España más nacionalista" intentando frenar esta ley. "Tendrá la oposición de los grandes poderes del estado, desde la derecha conservadora hasta los fascistas". Por este motivo, "no será una tramitación normal, y tiene que estar lo más blindada posible".

Aragonès ha manifestado que "la preocupación viene por la cúpula judicial española, mayoritariamente propuesta por el PP, y que se ha pronunciado en contra de esta ley incluso antes de que haya sido registrada". El presidente de la Generalitat ha insistido en que "esto supone un prejuicio" y por este motivo "la ley está redactada para que sea plenamente constitucional".

Sobre una posible reunión inminente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pere Aragonès ha matizado que "tiene que ser para trabajar". El presidente ha insistido en que "hemos llegado a unos acuerdos y tenemos que trabajar para tomar decisiones que signifiquen un retorno para los ciudadanos". En este sentido, Aragonès ha señalado que "Cataluña forma parte del estado español en contra de la voluntad de los ciudadanos", y ha afirmado que "los catalanes tienen que formar parte por voluntad propia".

Por tanto, una de las prioridades de las negociaciones con el Gobierno será lograr un referéndum. Para ello, Aragonès ha reclamado la unidad de acción de todo el independentismo, resaltando que "abro la puerta a todos aquellos con los que compartimos objetivos, que son el resto de fuerzas independentistas". "Se trata de defender Cataluña de la mejor manera, como mínimo con Junts", ha señalado, para acabar zanjando que es importante "que haya este espacio común".

"Este país acabará votando en un referéndum de autodeterminación" ha remarcado Pere Aragonès, que ha apoyado su afirmación señalando que "tenemos una coyuntura histórica en el Congreso de Diputados para lograr un referéndum". En la Cámara Baja también ha pedido la colaboración de Junts Per Catalunya porque "creo que estos objetivos se pueden defender conjuntamente". Es más, Aragonès ha zanjado que "si no trabajamos conjuntamente, no saldremos adelante".