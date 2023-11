El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha comunicado este lunes que mantiene a José Luis Escrivá en el Gobierno, pero cambiando el Ministerio de Inclusión por el de Transformación Digital. Por este motivo, el político ha compartido en su red social X, antes Twitter, un vídeo recopilando sus "anécdotas más divertidas de despedida de estos años".

El gabinete del ministro ha decidido titular la recopilación como "Los mejores momentos 2020-2023" , pero el político ha expresado que él se habría decantado por "De atriles traicioneros, de dos patas y otros embrollos...". Escrivá ha sido viral varias veces en las redes sociales durante la pasada legislatura por sus lapsus en público. "Además de poner en marcha normas y proyectos, estos casi cuatro años también han dado para muchas anécdotas", bromea el albaceteño.

La pieza de tres minutos comienza con Escrivá rompiendo sus gafas en plena ponencia y lamentándolo porque iba "al Congreso después" y no podría ver "el reloj para ver cuánto tiempo queda de intervención". También muestra una repetición de gestos o expresiones cómicas del político en sus intervenciones en la Cámara Baja y acaba con el famoso momento en el que, en la clausura de un evento de Mapfre en 2021, confundió el hueco para las botellas de un atril con un vaso y lo llenó de agua.

Al darse cuenta de lo ocurrido, el ministro estallaba en unas sonoras carcajadas que se contagiaron a los presentes en el evento. "Ah, esto no es un vaso. Pues bueno. Me parecía complejo, pero hora tengo un problema", reconocía Escrivá entre risas. "Mucho cuidado con la botella ahora", añadió, antes de intentar continuar con su discurso. El sentido del humor del equipo de Comunicación del político ha provocado decenas de mensajes positivos en las redes sociales. Los usuarios han apuntado que "el humor no está reñido con el buen trabajo" y que "es muy sano reírse de uno mismo".

El albaceteño ha querido finalizar el hilo de despedida mandando sus mejores deseos a Elma Saíz, la nueva ministra de Seguridad Social. Además, ha agradecido a todos los trabajadores del Ministerio de Inclusión su compromiso durante estos años y a Sánchez la confianza que ha depositado en él.