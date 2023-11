El pago mínimo con tarjeta en los comercios: ¿Es legal esta práctica? ¿Se puede cobrar un recargo?

Es posible que, al comprar en un comercio, no tengamos efectivo y debamos pagar con tarjeta. Sin embargo, de vez en cuando pueden decirnos que no, y es que algunos establecimientos exigen una cuantía mínima para poder pagar con tarjeta, una cuantía que puede que no alcance una compra ocasional o si pasamos un momento a comprar una cosa. En muchas ocasiones, la única solución que queda es comprar más cosas para alcanzar el importe o marcharse de la tienda sin adquirir lo que íbamos a comprar.

Sin embargo, la duda es evidente: ¿es esto legal? ¿Puede un comercio negarnos el pago con tarjeta, por mínimo que sea el importa?

¿Es legal un importe mínimo para pagar con tarjeta?

Lo cierto es que sí, es legal. La normativa de pagos no establece ninguna prohibición explícita de los comercios a este respecto, por lo que, siempre que esto se anuncie a través de carteles visibles al público, es posible negar la compra al consumidor por debajo de un importe mínimo con tarjeta.

Lo que sí está prohibido, según informa el Banco de España en su portal 'Cliente Bancario', es cobrar un recargo por el pago con tarjeta, ya que eso discriminaría su uso. En cualquier caso, las leyes no pueden limitar una decisión que corresponde a los comercios, que, sin embargo, si puede ser sancionado por los servicios de pago electrónico a los que esté afiliado, como Visa o MasterCard.

El motivo: reducir el coste de las comisiones bancarias

El motivo más habitual por el que un comercio puede negarse a cobrarte un importe bajo y a establecer un pago mínimo es el cobro de las comisiones bancarias por cada cobro, el cual intentan rebajar estableciendo estos límites. Sin embargo, según explican desde el Banco de España, "las comisiones por operación son cada vez más bajas", por lo que muchos comercios ya permiten cualquier pago, aunque sea de 10 céntimos, con tarjeta.