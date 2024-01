Alfonso Goizueta: "Me di cuenta de que quería escribir a los 17 años, cuando leí 'Cien años de soledad' de García Márquez"

Tener solo 24 otoños y ser un 'experto' en Plutarco y Alejandro Magno parece un oxímoron (según la RAE, figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto). También resulta aparentemente contradictorio vivir esa edad con la cabeza amueblada como un palacio versallesco: con geometría, mimo y brillantez. Hasta que uno conversa con Alfonso Goizueta. Entonces se entiende que tras su discurso sensato y ordenado se esconda una temprana y notable capacidad para la escritura, para el pensamiento y para el debate. Por todo ello, contenido en su segunda novela, La sangre del padre, quedó finalista el Premio Planeta el pasado 15 de octubre. Esta historia de Alejandro Magno ha sido uno de los libros más vendidos esta Navidad. Un hecho que demuestra, primero, que la novela histórica vive en permanente crecimiento. Y segundo, que la edad y la sabiduría no están necesariamente reñidas.

Tiene 24 años y lleva tiempo escribiendo sobre los clásicos. ¿Dígame por qué un joven de 20 años tiene que leer su libro?Porque leer es importante, pero igual hay que empezar por otros clásicos, no por mi libro. Pero ese joven, en Alejandro se va a encontrar temas que cualquier persona de 20 años va a reconocer. De hecho, hay problemas atemporales que Alejandro debió sentir como los sentimos estos días. Estás en un punto en el que no eres adolescente-niño, pero tampoco hombre. Empiezas a tener problemas de angustia vital, indeterminación, a dónde vas con la vida, qué vas a hacer con ella, que familia quieres tener, la concepción del tiempo… son algunos temas de los que trato en la novela. Por eso en ella uno se encuentra a sí mismo con problemas que le son familiares.



Leer y escribir es una vocación que siempre he tenido y me gusta explorar

¿Y por qué decirle a ese joven que es mejor no salir y leer a Plutarco, por ejemplo?Que lea Plutarco mejor que a Alfonso Goizueta, si tiene que elegir (risas). Yo creo que, al final, todo es un equilibro en la vida. Yo no me encierro 24 horas al día en una biblioteca a leer y a escribir. También salgo y tengo a mis amigos. Tengo mi mundo. Pero entiendo que soy una persona más introvertida, con inquietudes no tan comunes. Todo es un equilibrio: también hay que salir y hay que pasárselo bien. Leer y escribir es una vocación que siempre he tenido y me gusta explorar, pero otros tienen otras.

Goizueta es un lector ávido de los clásicos, los antiguos y los de hoy. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Cuánto tiempo le ha llevado conocer y desentrañar la vida de Alejandro Magno?Tiempo exacto no lo sé. Pero el proceso de investigación ha sido muy paralelo a cómo se iba produciendo la escritura. Es un proceso simultáneo: escribir, imaginar, documentar.... Estás ahí constantemente, no hay un punto en el que digas: ya lo sé todo. Estás constantemente alimentado la historia con las fuentes.

Pero, ¿en qué momento piensa que hay algo serio, que todo ese proceso tiene forma de libro?Bueno, cuando piensas esto me puede salir bien, no lo sabes y aun así, el día que sale, no te lo crees. Yo empecé a escribir en la pandemia, creo que fue un 20 de abril, en pleno confinamiento, en el más severo. Empezó siendo unas líneas a vuela pluma, la llegada de Alejando a Persépolis a unas tumbas de los reyes persas. Esa es la pequeña escena de la que salió todo. Escena que por cierto, no está en el libro. El libro lo escribes muchas veces. Cuando tienes el primer borrador, solo has hecho un 30%, hay pocas escenas. Lo gordo es editarte a ti mismo, quitando, poniendo

​do, clarificando.

La primera persona que leyó esta novela fue mi agente. Mi abuelo también había leido algún capítulo y le gustaba

Y cuando estuvo ultimado, ¿quién lo leyó y le dijo que era una buena novela?La primera persona que me lo leyó fue mi agente literario, que me dijo, esto es un buen texto, ya estás mandándolo a los premios. Yo dudaba porque no sabía si era bueno. Mi abuelo había leído algún capítulo suelto y le gustaba. Pero así, entregar las galeradas a alguien...no. También si a mí me viniera un amigo con 700 páginas y me dijera "te lo lees y a ver qué te parece", pues le diría oye, que tengo mucho que hacer.

Estamos hablando de que hace tres años y medio, usted tenía 20 años ¿y ya tenía agente literario?No. Lo cogí a principios de 2023. Terminé el manuscrito en sí en marzo. Al Premio Planeta yo creo que lo mandé en mayo.

Goizueta se define como un joven de su tiempo. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Qué le admira de su personaje central, Alejandro Magno, y qué deplora de él?A mí me gusta mucho la relación que tiene con sus amigos, con Hefestión y con el resto de los hetairoi, que es muy humana, muy fiera en el corazón de esa novela. Aunque a lo largo del viaje le vaya pasando de todo. Es un Alejandro hermano, que pelea codo con codo con ellos. La homosexualidad en Grecia es muy difícil de categorizar. Está estudiadísimo, entre maestro y alumno, entre los chicos que crecían juntos, que iban a la guerra juntos... estaba a la orden del día. Lo que sí se sabe de Alejandro es que tenía por Hefestión una verdadera relación de amor y que verdaderamente había una cosa que trascendía lo puramente sexual y lo puramente amistoso. Por eso, en la novela lo pongo como que era el 'todo'. Y lo que menos me gusta es el Alejandro tiránico, el que viaja al exterior porque se siente más libre, menos apretado por esas condiciones en Persia, en Macedonia. Ahí, fuera, se vuelve un déspota, tanto político como gobernante y también un déspota en sus relaciones personales.

No soy afín a ningún partido político, pero no me parece positivo vivir ajeno a la política

¿Encuentra alguna analogía entre Alejandro Magno y algún político actual?No. Es muy fácil trazar analogías con personas, pero en este caso han pasado 2.400 años y es muy falaz decir que tal persona es Alejandro o Parmenión u otro.

Hablando de políticos, usted a través de su 'podcast' y de las redes sociales ha apoyado la gestión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿No teme que eso haya afectado a lectores que no votan a la señora Ayuso?Creo que también se ha malinterpretado de alguna forma, que si soy de su círculo, que si soy afín a Ayuso... No soy afiliado a ningún partido político. Mi ideología es liberal. Aquel artículo que escribí sobre ella lo escribí en un momento de crisis del PP. Y lo escribí en mi blog La torre del faro casi como un ejercicio periodístico. No voy a fingir afinidad ni con unos ni con otros. Pero no vivo ajeno a la política, tampoco me parece positivo estar ajeno a ella, aunque a veces entran ganas. Estás en una comunidad y yo tengo interés en ver cómo funcionan las cosas.

Alfonso, durante un momento de la entrevista. JOSÉ GONZÁLEZ

Volvamos a la lírica. ¿Cómo y cuándo aprendió a escribir?Hubo un día en que dije me encantaría poder poner palabras de esta forma, a raíz de leer a mi autor favorito, García Márquez, en 100 años de soledad. Lo leí con 17 años y me quedé enamorado. Siempre había escrito y escribir, se enseña a uno mismo a base de mucha práctica. No escribes una buena novela del tirón. Es a base de escribir mucho, de tachar mucho, de tirar muchos papeles a la basura. Pero sobre todo, leyendo.



Me gustan Tolstói, las hermanas Bronte, Stevenson, pero también Ray Loriga y Alberto Sánchez Piñol

Uno tiene la impresión de que usted está leyendo todo el día a los clásicos...Noo, para nada. Y cuando hablo de clásicos, no me refiero solo a los de la Grecia antigua, sino también a los del siglo XX y del XIX. Me gusta todo el boom latinoamericano, de los rusos, me gusta mucho Tolstoi, me encanta la época victoriana, las hermanas Bronte, Stevenson me encanta también. Pero igualmente leo mucha novela contemporánea: La piel fría, de Albert Sánchez Piñol, Ray Loriga, es de lo último que he leído. No leo solo autores muertos.

¿Qué lleva ahora en su mochila como lectura?Estoy leyendo un libro, que me está fascinando: El ancho mundo, de Pierre Lemaitre, me está encantando. Una saga familiar en varios países... me está pareciendo un librazo.

¿Ha pensado en abordar otros temas más relacionados con gente de su edad como la falta de vivienda, de trabajo, el clima, el orden mundial, el sexo, las drogas...?Totalmente, son los temas del día a día, están más patentes. Pero al final, siempre hay temas existencialistas que nos acompañan: el sexo, la edad, la amistad. No me siento a escribir pensando en qué temas son los más comerciales. Yo soy mi principal lector. Uno tiene que escribir como si no te fuera a leer nadie, porque en principio no te va a leer nadie. Que luego te lea gente es una sorpresa maravillosa, y que les gustes, doble maravilla. Pero tienes que escribir lo que a ti te guste.



Alfonso y la ganadora, Sonsoles Ónega, han compartido gira por sus premios. Alejandro García/EFE

¿Y se ha planteado escribir algo estrictamente para los jóvenes en un futuro? Sí, me he planteado escribir de algo actual en plan contemporáneo, cómo es la sociedad, la vida de los que no están en la pomada, un retrato de un grupo de amigos... pero son solo ideas. Pero he de decir que lo que a mí me gusta es la novela histórica.

No vivo en una biblioteca 24 horas al día. Sí soy ordenado y puntual. Escribo a mano y uso un tipo de libreta muy específica

Habla poco de sus padres en sus intervenciones. Aunque sí de su abuelo. Y le ha dedicado a su hermano el libro.A mis padres les debo absolutamente todo. He tenido la suerte de tener unos padres que me han ayudado a hacer lo que quisiera y a perseguir mi vocación, no me han dicho que haga algo más útil. Siempre me han animado.

¿Cómo es el Alfonso Goizueta que no se ve en los libros? ¿Qué vida de joven hace?Siempre estás en los libros, no los puedes dejar atrás. Pero he vivido fuera, y eso te espabila mucho. Pero luego soy muy normal, tengo mis amigos, mis planes de viernes por la tarde. No estoy encerrado en la biblioteca 24 horas. Soy muy ordenado, muy puntual, llego con mucho tiempo a los sitios, por ejemplo, a los aeropuertos. Soy un poco maniático, escribo a mano, me gusta un tipo de libreta muy específica (Moleskine de tapa dura, a rayas). Voy cambiando de sitios donde escribir; En Londres (donde estudié) me gustaba mucho escribir en cafés y en pubs.