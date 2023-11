Urtasun y Rego, los últimos en subirse al 'puente aéreo' que conecta el Europarlamento con el Congreso de los Diputados

No, el Parlamento Europeo ya no es un retiro dorado. Más bien al contrario. Los últimos ejemplos políticos muestran la Eurocámara como un trampolín para crecer en la política nacional, y no solo en España. Se trata además de un fenómeno transversal en los últimos tiempos al que se han sumado en las últimas horas el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la recién nombrada titular de Infancia y Juventud, Sira Rego. Ambos -de la cuota de Sumar- dejan los plenos en Bruselas y Estrasburgo para sentarse en el Consejo de Ministros en Moncloa. Simplemente engrosan una lista en la que hay nombres de casi todas las formaciones.

Urtasun se ha convertido en un valor seguro en Bruselas. Quien hasta ahora era el portavoz de Sumar dejará atrás nueve años en Bruselas para volver a casa como cuota de los Comuns en el Ejecutivo, y con toda la confianza no solo de Yolanda Díaz, sino también del propio presidente, Pedro Sánchez, pues su perfil gusta mucho también en las filas socialistas. "No sé si es un cambio que le guste demasiado", cuentan en los pasillos en Bruselas a 20minutos, conscientes de que Urtasun dejará atrás una labor más de “fontanería política” para ser pieza importante en una legislatura doméstica que se prevé turbulenta.

"Es una persona constructiva, siempre suma en los debates", aseguran quienes le conocen del día a día en los pasillos del Parlamento Europeo, que también ven en él un perfil "muy transversal" y que conoce bien los rincones de la política europea. No en vano, es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), miembro y coordinador de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Rego era hasta ahora vicepresidenta del grupo de la Izquierda en la Eurocámara, y fue la candidata de este espacio político para presidir el Parlamento Europeo tras las elecciones de 2019. Quedó cuarta en la votación. Durante esta última legislatura, que no completará, Sira Rego ha formado parte de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Peticiones, de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de Asociación UE-Reino Unido y de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central. Ha hecho hincapié en la Eurocámara sobre todo en la lucha en favor de los Derechos Humanos, con el foco puesto en la política migratoria. Se da la circunstancia además de que tanto el padre como el hermano de Rego residen en Cisjordania, ahora mismo en medio de la guerra entre Hamás e Israel y con una delicadísima situación humanitaria en Palestina.

Además de los casos de Urtasun y Rego, que pasan a formar parte del Gobierno de coalición, el resto de formaciones políticas también están ahora en ese giro. En el PP una de la voces clave en la era Feijóo es la de Esteban González Pons, que ahora suena como nuevo portavoz parlamentario de los conservadores y que ha aterrizado en el Congreso después de estar nueve años como eurodiputado.

En el PSOE ha pasado algo similar con Adriana Maldonado, que ha pasado de la Eurocámara a ocupar un escaño en la Cámara Baja; asimismo, en la listas socialistas del 23-J también se encontraba Eider Gardiazabal, aunque en su caso no logró escaño. En cuanto a los ministros destacan los casos de Luis Planas, que también fue eurodiputado, y sobre todo de Nadia Calviño. Antes de ser ministra de Economía con Sánchez, la gallega había ocupado el cargo de Directora General de Presupuestos en la Comisión Europea.

Ciudadanos, por su parte, trata de reestructurarse una vez más teniendo el Parlamento Europeo como su principal foco. Tanto es así que su actual secretario general es precisamente el líder en la Eurocámara, Adrián Vázquez, y va a estrenar a Jordi Cañas, también eurodiputado, como nuevo portavoz político. Con todo, la formación naranja fía su futuro a lo que suceda en las elecciones europeas que tendrán lugar el 9 de junio de 2024. Como 'casi' se queda Pablo Bustinduy, que ahora será también ministro, en su caso de Derechos Sociales. Iba a ser el cabeza de lista de Unidas Podemos a las europeas de 2019 tras haber ganado las primarias, pero semanas después renunció al puesto.

El primer Podemos, el mejor ejemplo

Ya en 2014 el Parlamento Europeo sirvió como campo de pruebas para Podemos, recién fundado por Pablo Iglesias, que entonces encabezó una lista a las europeas en las que la formación morada obtuvo cuatro diputados. Tras una breve experiencia en Bruselas, casi los mismos nombres dieron el salto al Congreso y más tarde Iglesias se convirtió en vicepresidente del Gobierno. Pablo Echenique, por su parte, no sacó escaño hace nueve años en la Eurocámara, pero después sí se convirtió en portavoz parlamentario a nivel nacional y fue uno de los hombres clave en el partido.

Hay un caso diferente pero que encaja también en esta lista de alguna manera: el de Josep Borrell. Su viaje, de hecho, fue de ida y vuelta, pues el actual Alto Representante de la UE fue ministro de Administración Pública con Felipe González, tras más de una década también como diputado en el Congreso. Después, en 2004, fue elegido presidente del Parlamento Europeo, cargo en el que estuvo tres años. Su vuelta a la política nacional se dio como titular de Exteriores en el primer Gobierno de Sánchez, cargo que ocupó hasta las europeas de 2019: arrasó como cabeza de lista del PSOE y acabó elegido para ser jefe de la diplomacia europea en sustitución de Federica Mogherini.

Esto no pasa solamente en España y sirven tres nombres para comprobarlo: en Italia, quien fuera primer ministro, Enrico Letta, fue eurodiputado en el año 2004. Mucho más tiempo estuvo en la Eurocámara Matteo Salvini, que ocupó un asiento en Bruselas y Estrasburgo entre 2009 y 2018, cuando pasó a ser vicepresidente del Gobierno formado por la Lega y el M5S. En Francia, por su parte, la figura que se erige en este giro es la de Marine Le Pen. Antes de ser candidata tres elecciones presidenciales seguidas, la ahora líder de RN fue eurodiputada, entre los años 2009 y 2017. De hecho, Le Pen y Salvini son precisamente fundadores del grupo europeo Identidad y Democracia.