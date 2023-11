Tres de cada cuatro menores de 30 años no consigue emanciparse con empleo indefinido a jornada completa

La historia de los jóvenes tras la gran crisis de 2008 es la de una generación de sueños frustrados. La promesa de estudiar y trabajar duro para conseguir un trabajo estable con el que poder vivir dignamente se incumple con enorme frecuencia. Es muy difícil encontrar a un menor de 30 años en edad de trabajar que tenga un contrato indefinido a jornada completa y haya logrado emanciparse. Tanto es así que tres de cada cuatro españoles en ese rango de edad no logran cumplir estos dos requisitos, que son un buen indicador de éxito en la transición a la vida adulta.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio que ha presentado este lunes el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) sobre la situación de los jóvenes españoles. La investigación, que bebe de bases de datos oficiales como el INE y Eurostat, apunta a que no es hasta los 38 años cuando los españoles alcanzan lo que desde CC OO definen como "el paquete completo de la autonomía personal". A partir de esa edad, ya son el 55,5% los ciudadanos emancipados y con contrato indefinido a jornada completa, un porcentaje que se mantiene más o menos estable en edades superiores y no empieza a caer hasta la jubilación.

Entre los obstáculos que enfrentan los jóvenes para cumplir sus objetivos, la vivienda emerge como el gran impedimento para la emancipación, que en España se produce, de media a los 30,3 años, casi dos años después que antes de la gran crisis financiera. En CC OO creen que el acceso a la vivienda es la gran asignatura pendiente, un asunto en el que apenas se ha avanzado en los últimos años, según lo ven desde el sindicato.

"Los problemas de la población joven cada vez tienen menos que ver con la precariedad laboral y más con la precariedad vital, muy vinculada a la imposibilidad de garantizar su derecho a una vivienda digna y asequible", señalan. En este apartado, en CC OO ven con buenos ojos la ley de vivienda, pero esperan que tenga un impacto "limitado" al depender su ejecución de los gobiernos autonómicos en manos del PP.

Mejoras en empleo

Sin embargo, desde el sindicato no ven que todo haya sido gris en los últimos años. Por ejemplo, la situación educativa de los jóvenes ha mejorado considerablemente. Las tasas de abandono escolar se han reducido, el porcentaje de jóvenes con educación superior se ha incrementado y cada vez son menos quienes dejan sus estudios al completar la secundaria. No obstante, España sigue siendo el país de la UE con más porcentaje de jóvenes que no llegan más allá de secundaria.

Desde CC OO defienden que el paro y la precariedad también se han reducido en los últimos años, aunque las dificultades todavía permanecen. En el peor momento de la crisis, la tasa de paro llegó a alcanzar el 43% en los jóvenes de entre 16 y 29 años. Diez años después, el porcentaje sigue siendo muy elevado (20%, el doble que la de los mayores de 30), pero se ha reducido a la mitad.

La reducción de la temporalidad y el aumento de la contratación indefinida también han beneficiado a los jóvenes. Sin embargo, el porcentaje de ellos con empleos indefinidos a jornada completa sigue estando claramente por debajo de los grupos de mayor edad. Entre los 20 y 24 años solo un 36% de la población está en esta situación. Entre 25 y 29, la tasa se eleva al 62%, pero sigue lejos todavía del 78% de indefinidos a jornada completa que registran los mayores de 35 años.

La otra vertiente de la precariedad es la de los salarios. La retribución de los jóvenes se encuentra estancada en niveles muy próximos a los que había cuando estalló la crisis en 2008. De hecho, si tenemos en cuenta el efecto de la inflación (los precios han subido un 23% entre 2008 y 2021, último año con datos salariales completos), los jóvenes han sufrido una importante pérdida de poder adquisitivo.

"En conclusión, vivimos en una sociedad que hasta ahora no está siendo capaz de cumplir lo que promete a la juventud. El cumplimiento de las promesas relacionadas con el mundo laboral ha avanzado mucho en estos años, pero la emancipación, y por ello, la vivienda, sigue siendo la principal tarea pendiente del Gobierno de cara a la juventud", concluyen los analistas de CC OO.