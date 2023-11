Las 'tiktoker' Aída Redru y Lucía de la Puerta anuncian su ruptura en redes: "No ha ido todo como quería"

A penas seis meses después de hacer pública su relación, las creadoras de contenido Aída Redru y Lucía de Puerta han anunciado por sorpresa que su noviazgo ha terminado.

Las tiktokers formaban una de las parejas más queridas y seguidas de las redes sociales. De hecho, durante gran parte de 2023 se especuló sobre su amor hasta que finalmente lo confirmaron en julio.

Desde entonces, habían sido todavía más inseparables y habían compartido gran parte de su relación con sus seguidores. Ahora, piden privacidad en un momento que han confesado es "muy duro".

Los comunicados de Lucía de la Puerta y Aída Redru sobre su ruptura. INSTAGRAM

La primera en dar la noticia ha sido Lucía, que ha asegurado que las cosas "no han ido como esperaba". "A veces los caminos se tienen que separar", ha lamentado: "Os pido comprensión porque es un momento difícil y duro para mí".

Aída, por su parte, ha asegurado que ha sido "muy feliz" y ha agradecido el cariño que ha recibido todo este tiempo hacia la pareja: "Espero que entendáis la situación y nos respetéis".

Una separación que ha dejado a cientos de personas sin palabras, ya que, esta pasada semanas, acudieron juntas a los premios Gen Z de Mediaset y hablaron de proyectos en común del futuro.

No obstante, muchos aseguran que el viernes, Lucía publicó una imagen llorando en su canal de difusión revelando que había descubierto algo que le había roto. "Me he enterado de algo que no me esperaba y me ha hecho pasarlo como en mi vida", se leía en el mensaje.

Desde entonces, mucho especulan que ha podido ser una infidelidad, lo que ha terminado tan fulminantemente la pareja. Los usuarios insisten en relacionar a Aída con otro hombre, pero nada está confirmado.

De momento, ninguna ha dado más declaraciones y Lucía se ha vuelto a Bilbao, donde hace las prácticas de Medicina, al mismo tiempo que convive en Madrid con Aída.