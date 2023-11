Ayuso ve a Mónica García más "sindicalista" que "profesional" y le pide soluciones para el déficit de especialistas

Las tensiones protagonizadas en la Asamblea de Madrid desde 2020 por la sanidad pública cambian de escenario con la partida de Mónica García al Ministerio de Sanidad, pero no parece que vayan a desaparecer. Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de este lunes, tras conocerse el anuncio oficial, parecen ser el preludio de la continuación de esta animadversión. Díaz Ayuso ha manifestado su preocupación por el perfil más "sindicalista" que "profesional" de la nueva ministra y le ha solicitado que se ponga a trabajar para solucionar la falta de especialistas médicos.

"Una persona que llama al boicot de un hospital público con pacientes dentro como ocurrió durante la pandemia preocupa bastante", ha expresado Díaz Ayuso este lunes durante un acto. Además, ha añadido que García "ha querido dejar al margen a los médicos porque la ideología prima más que el rigor científico" a la hora de apoyar "leyes sectarias". Por su parte, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha opinado que "es una desgracia que la Sanidad quede en manos de la ultraizquierda" tras conocer el anuncio mientras participaba en un desayuno informativo.

La presidenta del Ejecutivo autonómico ha apuntado que la nueva ministra de Sanidad va a tener "mucho trabajo que realizar", ya que tiene que hacer frente a la "falta médicos en España". En relación con este problema, Ayuso ha destacado la urgencia de buscar soluciones para que el sistema sanitario pueda dar servicio a la carga asistencial que producirá el envejecimiento poblacional: "España va a multiplicar ya las personas que van a llegar a los cien años por cuatro y no se va a poder mantener el sistema sanitario si no hace el Gobierno los deberes, que es empezar ya no solo a traer médicos, sino a seguir ampliando facultades de Medicina".

En la misma línea se ha pronunciado Matute, quien considera que "hay mucho trabajo que hacer". Desde la consejería se lleva tiempo reclamando al Ministerio que "un plan de recursos humanos" para "aumentar el número de plazas formativas" y hacer frente al déficit de especialistas médicos en áreas como Medicina de Familia, Pediatría, en enfermería especializada o Psicología Clínica, entro otras. "Eso es una realidad y es una necesidad", ha remarcado la consejera.

Además, desde la Consejería de Sanidad pedirán que la tramitación para la aprobación de nuevos medicamentos se agilice: "Estas cosas sí que salvan vidas y queremos una equidad en el tratamiento. No es de recibo que haya medicamentos que tardan más de 600 días en llegar respecto a lo que ocurre con un alemán", ha indicado. Matute ha explicado que estas demoras impide lleguen aquellos medicamentos que pueden mejorar la supervivencia de un paciente con metástasis.

Matute también ha hecho mención a las medidas que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su debate de investidura, donde anunció su intención de elaborar un pacto de estado por la salud mental. "Qué bien lo estamos haciendo en Madrid porque nos ha clavado nuestro programa. Nosotros hemos apostado por un Plan de Salud Mental muy potente en la Comunidad de Madrid", ha declarado.

Por otra parte, Díaz Ayuso ha incidido en que cuando García vea "como está la Atención Primaria en otras regiones" va a tener que "trabajar mucho para explicar por qué en tantos sitios "no abre ni por las tardes o por qué las listas de espera se multiplican por cuatro en otras regiones". "Vemos lo que a Sánchez le importa la Sanidad, lo mismo que en pandemia", ha ironizado a continuación.