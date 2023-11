¿Quién es quién en el primer Gobierno Milei? Estos son los hombres y mujeres que apuntan a dirigir la nueva etapa de Argentina

Javier Milei ha ganado las presidenciales en Argentina y ya ultima la nómina de ministros que le acompañarán. En su lucha contra el déficit fiscal propone privatizar todas las empresas públicas, eliminar el Banco Central y dejar al Estado en su mínima expresión. Dice Milei que "el Estado es el mayor enemigo de la riqueza" y así pretende rebajar el número de ministerios de 18 a ocho.

Fue una de las primeras propuestas de su plataforma dentro del paquete de recorte bautizado como "motosierra". Varias carteras ya tienen nombre y apellido, pero faltan por definir áreas clave como seguridad y especialmente Economía. Además, según informa Clarín, el reparto de cargos debe incluir el acuerdo con el PRO de Mauricio Macri y con la que fue candidata presidencial en la primera vuelta, la conservadora Patricia Bullrich.

Jefe del gabinete

Según lo anunciado en campaña, será Nicolás Posse el jefe de gabinete. Es el gerente general de la Región Sur de Aeropuertos Argentina 2000, holding del empresario Eduardo Eurnekian.

Salvo sorpresa, los ministerios serán sólo ocho:

Economía

Interior

Infraestructura

Justicia

Seguridad

Defensa

Relaciones Exteriores

Capital Humano

Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social quedarían como secretarías dentro del Ministerio de Capital Humano. Desaparecerían los ministerios de Turismo y Deportes, de Cultura, Transporte, Ambiente, Mujeres, Obras Públicas y Ciencia y Tecnología.

Ministro de Economía

"La obsesión de Milei es la economía. Su campaña se basó en promesas sobre la inflación y la dolarización. ¿Cuánto delegará las decisiones? ¿Cuánta autonomía podría tener un ministro de esa cartera?", se pregunta Jazmín Bullorini en su crónica en Clarín. Entonces, ¿quién es el elegido para ser el "superministro"?

Se ha hablado de alguno de los asesores de Milei, como son los ex menemistas Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein, o de Federico Sturzenegger y Guillermo Nielsen. También sonó el nombre del "cerebro" del plan de dolarización, Emilio Ocampo, pero se irá a presidir el Banco Central y ya trabaja en ello:

">

El principal referente del Milei es Carlos Rodríguez, histórico profesor e investigador, y exsecretario de Política Económica de Carlos Menem. Ya le dijo al ahora presidente que no quería tener ningún cargo con firma, cuenta La Nación. Le propuso entonces crear un consejo de asesores económicos, en el que, además de Rodríguez, estarían el expresidente del Banco Central y ministro de Economía, Roque Fernández, y el expresidente de la Comisión Nacional de Valores, Darío Epstein.

Ministro del Interior

Se da por hecho que será Guillermo Francos. Este abogado renunció a ser el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando le designó el presidente Alberto Fernández, para a cambio incorporarse al proyecto del político ultraliberal. Según Clarín, Francos ya se encarga de tejer contactos con gobernadores y otros dirigentes políticos. Es "la ambulancia política", en palabras del propio Milei.

Ministra de Exteriores

Diana Mondino sería la próxima ministra de Relaciones Exteriores. Esta economista y profesora de la Universidad del CEMA fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en las últimas elecciones.

">

Mondino dijo en campaña que se buscará una apertura de la economía y que se permitirá a los privados comercializar con todos los países. "El Estado argentino no interfiere en las relaciones comerciales. Si el Estado chino o el Estado del país X quiere hacer negocios, nosotros no vamos a interferir. Tampoco vamos a tener tratados secretos con ningún país del mundo y aquellos tratados que tengamos no solo no van a ser secretos, sino que van a pasar por el Congreso de la Nación", aseguró.

Ministro de Infraestructura

Se espera que sea Guillermo Ferraro, quien en la campaña se estuvo encargando de la fiscalización. Es un exfuncionario de Eduardo Duhalde (presidente del país entre enero de 2002 y mayo de 2003) y de Cambiemos, la coalición que lo fue de Mauricio Macri. Hasta el pasado abril dirigía la consultora KPMG.

Ministro de Justicia

Se habló del abogado mediático, Mariano Cúneo Libarona, que saltó a la fama con el Caso Cópola en los 90', como posible postulante a ese cargo. Otros, asegura Clarín, lo descartan. No se apuntan otros nombres.

Ministerio de Capital Humano

Esta cartera absorberá entre otras competencias las que eran de los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social, que ahora quedarán como secretarías. En los medios argentinos se apunta repetidamente el nombre de Sandra Pettovello.