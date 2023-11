El 'streamer' Viviendoenlacalle atropella en directo a una señora ciega que cruzaba la calle con su perro guía

El descanso de redes sociales del streamer Viviendoenlacalle ha durado poco. Apenas dos días después de anunciar que dejaba su perfil por las críticas que recibía, ha vuelto a hacer directos y, de nuevo, se ha hecho viral.

El creador de contenido, que actualmente hace directo mostrando como trabaja en su VTC, está siendo duramente criticado por suponer un peligro al volante.

Tras verle cometer todo tipo de infracciones, en las últimas horas se ha visto como chocaba contra una mujer invidente que cruzaba la calle con su perro guía.

Esto es un reflejo de la situación con la que lidiamos día a día los taxistas y demás usuarios de la carretera, los VTC no conocen las normas de circulación y van generando situaciones peligrosas al volante en este caso con el agravante de ir retransmitiéndolo en directo y… https://t.co/96eGReoJi5 — Mario (@mariotaxi_) November 19, 2023

En el momento, el streamer se encontraba hablando con la clienta mientras esperaba que el coche de adelante se pusiera el movimiento. Cuando finalmente arranca, solo mira hacia la derecha, por lo que no ve la mujer cruzando la calle.

"Que estaba en verde", la grita, sin darse cuenta de su discapacidad. Y luego, aunque en el clip viral no se ve, para el coche para comprobar que la mujer está bien.

🔴RESPUESTA de viviendoenlacalle ante su clip viral de hoy🔴 pic.twitter.com/mFIcGuzFZG — 𝖕𝖆𝖚𝖑𝖆♥ ︎ (@princesiita1331) November 18, 2023

Desde entonces, ha recibido cientos de comentarios negativos que se han unido a la petición que recorre en redes desde hace días: que le retiren el carnet o la licencia.

No obstante, Jony, como se llama en realidad, defiende que él no cometió ninguna infracción. "La persona cruzó por donde no debía", se ha quejado: "Conduzco mejor que muchos de vosotros".

Viviendoenlacalle le pregunta a una agente de policía su opinión sobre lo que pasó ayer con la señora que se llevó puesta y pasa lo siguiente. pic.twitter.com/nVEcFhkdG7 — Héctor Domínguez (@H3ctor_Hz1) November 19, 2023

Incluso, en otro directo, se acercó a un policía a mostrarle las imágenes para escuchar su opinión. El agente aseguró que tenía parte de responsabilidad porque, como conductor, debe estar atento a todos los ángulos y todo lo que pase en la carretera.

Desde que comenzó como conductor de VTC para cambiar su estilo de directos, Viviendoenlacalle está atento a los mensajes de chat, a los clientes que recoge, al móvil... de todo menos cumplir las normas de circulación.