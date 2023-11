Podemos pone en marcha la oposición por la izquierda al nuevo Gobierno: "Hoy ganan las posiciones más conservadoras"

El recién conformado Gobierno, cuya composición anunció este lunes el presidente Pedro Sánchez, tendrá oposición por su derecha... y por su izquierda. Podemos, que finalmente se ha quedado fuera del Ejecutivo, acusó tanto a Sánchez como a la líder de su propia coalición, Yolanda Díaz, de haberles "echado" del Consejo de Ministros, y aseguró que el hecho de que no vaya a haber ministros morados "cercena la posibilidad de poner en marcha cambios reales" durante la legislatura.

No solo eso: para Podemos, el hecho de que repitan como ministros dirigentes como Margarita Robles (Defensa) o Fernando Grande-Marlaska (Interior) supone que "en este Gobierno ganen peso las posiciones más conservadoras", pese a que hasta ayer mismo Podemos compartía Consejo de Ministros con esos mismos dirigentes y sus posiciones. Así lo defendió en rueda de prensa el coportavoz del partido morado, Pablo Fernández, que cargó contra Sánchez y Díaz y aseguró que han "echado" a Podemos del Gobierno "para que el PSOE esté cómodo".

"Nos han echado para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda, para que nadie diga que hay que detener a [el primer ministro de Israel, Benjamin] Netanyahu por crímenes de guerra o que España debe hacer mucho más para parar el genocidio de Israel en Palestina rompiendo relaciones diplomáticas con Israel o apostando por el embargo de armas", insistió asimismo Fernández. Además, para los morados, el nuevo Ejecutivo no incomodará "de verdad al poder judicial o mediático".

La diferencia fundamental entre este nuevo Ejecutivo y el que se conformó en 2020, asegura Podemos, es que "el Gobierno que se constituye ahora se conforma con que no gobiernen las derechas" mientras el de hace casi cuatro años "generaba una ilusión y expectativas que luego se vieron reflejadas en una legislatura con avances sociales inéditos gracias a Podemos". Con la nueva selección de ministros, aseguró Fernández, "gana el ala más conservadora del Gobierno", y "eso aventura que pocas transformaciones progresistas se van a producir la próxima legislatura".

Por su parte, Noemí Santana, una de los cinco diputados de Podemos en el Congreso, ha tenido palabras aún más duras contra el nuevo Ejecutivo. Santana aseguró que no se siente "representada en este Gobierno que inicia su andadura" y aseguró, incluso, que está más escorado al centro derecha que a la izquierda. "Vamos a estar vigilante para que no se cumplan nuestros peores temores", que son que el nuevo Consejo de Ministros sea "de cara a la galería y no transformador".