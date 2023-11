A sus 79 años de edad, Carlos Villagrán, el conocido cómico mexicano que interpretó el personaje de Quico en la serie El Chavo del 8, ha confirmado que padece cáncer de próstata, después de que la periodista Inés Moreno diese a conocer la noticia la semana pasada a través de su canal de YouTube.

La comunicadora, que estaba hablando sobre otras personas famosas que han revelado que padecen cáncer, como la actriz Andrea Torre y la presentadora Paulina Mercado, sorprendió a sus fans cuando añadió: "Y me acabo de enterar de otra persona que está enfrentando el cáncer y quimioterapias. Se trata de nada más y nada menos que de Carlos Villagrán. Él también está enfrentando la enfermedad".

Tras añadir que había afrontado la noticia con fe y optimismo, puntualizó que ya había comenzado los cuidados necesarios para superar dicho cáncer. "Asimismo, ya ha iniciado el tratamiento correspondiente para combatir este mal. Está tomando radioterapias y está bien, sigue trabajando y parece que quiere afrontar esto de buena manera", indicó.

Aunque aseguró que no había podido ponerse en contacto con el humorista, este ha confirmado dicha noticia afirmando ya se ha sometido a una cirugía y que estaba esperanzado. "Me acabo de operar de la próstata y nada más. Es la única operación que tengo, he salido de ella y le he dado gracias a Dios", ha declarado, sumando, eso sí, un poso de temor por la posible muerte.

"Todavía no he hecho mi testamento. Es una irresponsabilidad mía, lo sé. Pero tengo miedo a hacer mi testamento. Es por la ley de Murphy, que en cuanto se dice una cosa, te la cambia todita. Por ello, lo sigo pensando un poquito más", ha dicho.

No es, desgraciadamente, el primer caso de cáncer en la familia. Porque además el anterior está muy reciente. El pasado 20 de julio Vanessa Villagrán, la hija menor y mánager del artista, daba a conocer en sus redes sociales que padecía cáncer de mama.

"El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no me lo creía, para mí y mi familia fue toda una sorpresa. Vi como a seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme con estudios de todo tipo, con consejos, con vídeos... No sabía dónde refugiarme, me sentía tan perdida. Una vez más tenía que enfrentarme a esta prueba de Dios y aceptarla", afirmó.

La también modelo de OnlyFans, de 40 años, fue exponiendo en redes sociales gran parte de su proceso de recuperación hasta que en el mes de septiembre subía un vídeo en el que tocaba la campana del hospital, señal de que alguien ha superado la enfermedad.