Federico Albanese: "La música es casi una especie de terapia"

El músico italiano Federico Albanese es un compositor y pianista sugerente que explora en esa nueva clásica con un fuerte influjo de las scores, actualmente compone dos bandas sonoras y está de gira por España: el 22 de noviembre en Málaga, el 23 en Madrid y el 26 en Santiago.

El propietario de una tienda de discos de su barrio de Milán le dijo a su madre que su hijo de 6 años tenía oído, que no dudase en apuntarle a clases de piano. Su familia trabajadora siempre tuvo pasión por la cultura, de ir a conciertos, al cine, al teatro, y su madre no dudó en apuntarle en una escuela de música, porque "estaba convencida, tenía la creencia, de que la música ayuda al niño a crecer", nos cuenta Federico Albanese por videoconferencia.

Ahora, Albanese es un músico que vive a caballo entre el norte de Italia y Berlín, acaba de publicar el pasado septiembre Days of Passage, su sexto disco, y está grabando dos bandas sonoras de dos películas, una italiana y otra inglesa. Reconoce que a veces compone sus mejores piezas para otros (películas, ballets, publicidad), porque está más relajado y más desapegado emocionalmente.

El calendario de Albanese, dentro y fuera de España. CEDIDA

En este último disco, Albanese reflexiona sobre el tiempo, viajar y la incertidumbre. Su música siempre posee una atmósfera. Quizás porque la música ya es de por sí un viaje ¿Qué querías mostrar con este disco? Days of Passage, es una especie de diario, no un diario de viaje, sino un diario que cuenta mi deseo de procesar, de trabajar en una elección que he tomado en la vida. Y digamos, la música muchas veces me ayuda a, cómo decirlo, a desechar mis pensamientos".

La música es su vida. "Para dar conciencia a esta elección que uno hace, hace muchos años me di cuenta de que al final la música es casi una especie de terapia, me ayuda a describir las experiencias vitales, me acompaña en este camino", confiesa Albanese.

Estudió filosofía, pero no acabó los estudios. Aunque confiesa que existe "un vínculo grande entre la filosofía y el estudio de la música. Aparentemente, la filosofía no te sirve, como la música, en la vida laboral, pero son dos cosas que te ayudan a construir un método, un sistema, que luego podrás aplicar a todo en la vida, hagas lo que hagas. La filosofía me dio un período en el que fui muy activo intelectualmente, en el sentido de que leí muchos libros, tuve la oportunidad de aprender, estudiar cosas, leer obras maestras, libros maravillosos. Y al final todo vuelve", reconoce.

Albanese nació en Milán y estudió filosofía. CEDIDA

"Me formé en música clásica, comencé a estudiar piano en una escuela preparatoria para el conservatorio. Pero al final no fui al conservatorio". Así que no se considera un pianista, ni un compositor clásico. "Me gusta pensar que al final me formé como músico en el escenario, saltando y tocando el bajo en bandas de punk. De hecho, mi pasión por la música, nació con el deseo de tocar en un escenario".

En música le marcaron "los discos que tenía mi padre, Led Zeppelin, Velvet Underground, Television, Traffic,…". Luego entendí que hay una actitud en cómo hacían las cosas Velvet Underground o Televisión, muy natural, muy espontánea. Yo trato de aplicar la misma actitud en lo que hago, que, sin embargo, es más contemporáneo, más clásico, si se quiere", confiesa.

Reconoce que cuando llegó a Berlín en 2011, descubrió músicos como Nils Frahm y Ólafur Arnalds que estaban haciendo algo que conectaba con su música, y que en Italia esa nueva escena clásica no existía, estaba más allá del undergorund. A Albanese le han marcado The Strokes, Nirvana y Black Sabbath, pero también ese New Age de los 90 como Brian Eno, Harold Bud y Jon Hassell.

Y piensa que esta nueva revolución o tendencia de la música popular con tintes clásicos es porque cree "que en algún momento del siglo XXI hubo necesidad de un poco más de paz, de tranquilidad, de paz de la mente. La música actual se contagió de elementos no convencionales de la música contemporánea. Y entonces, nació este género, que en realidad no es un género, es simplemente una manera de hacer música pop, pero casi sin palabras".

El mundo de la música ha cambiado mucho con las plataformas de streaming. Y nos habla sobre el fenómeno de bandas con mucho talento que se desinflan como fue el caso de The Strokes, o sobre cómo abrirse paso a pesar de la cantidad de propuestas. "El problema es el mercado. En ese momento todavía había discos, no existía el mundo del streaming. Así que había que repetir y repetir, y hacer lo mismo para conseguir siempre audiencia. Sin embargo, ahora la audiencia es mucho mayor. Ahora quizás ya no tengas la sensación de tener que repetirte, porque puedes encontrar otro público en otro lugar que está ahí, accesible a ti o a cualquiera".

Cuando habla de sus directos, asegura que "el directo es mi mundo perfecto. Me gusta tocar en vivo, luego me gusta experimentar y hacer un poco de improvisación, así que siempre es un poco impredecible porque todo es analógico, no tengo una computadora o un metrónomo. Siempre hay una forma de improvisación en la interpretación. Tocó mis canciones, pero de vez en cuando ves algo que funciona, y voy hacia allá". Federico Albanese estará tocando el próximo miércoles 22 de noviembre en el Teatro Echegaray de Málaga, el jueves 23 en el Teatro Luchana de Madrid, dentro del ciclo Banco Medilanum Summum Concert Series, y el domingo 26, en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.