El conmovedor mensaje de Cristina Saavedra tras perder a cuatro miembros de su familia: "La vida nos robó mucho"

No está siendo una etapa fácil para Cristina Saavedra, que sigue recuperándose de los duros golpes que de perder hasta cuatro personas muy cercanas a ella.

La vida de la periodista de laSexta en estos últimos años, en concreto entre 2020 y 2022, ha estado por la muerte de varios miembros de su familia, la de sus dos hermanas, la de su madrina y la de su abuela de manera, todas en un espacio muy corto de tiempo.

Por si esto fuera poco, la comunicadora también vivió, hace seis años, un susto tremendo al sufrir un atropello en un paso de peatones mientras paseaba con su sobrino pequeño.

Por eso, no es de extrañar que su hermano Kiko haya querido dedicarle un mensaje en las redes que dice mucho de la relación entre ambos y de todo el cariño que la tiene. "¡Felicidades! Ella es la persona que lo une todo", ha escrito como felicitación por el 48 cumpleaños de la periodista. "Lo tiene todo. Y no la puedo querer más. Mi hermana", ha concluido el texto, acompañado de una canción que significa mucho para ambos, La quiero a morir, de Alejandro Sanz y Jarabe de Palo.

Como respuesta, un no menos conmovedor mensaje de Cristina. "Es la felicitación de mi hermano. Con este trocito de esta canción que suena. La vida nos robó mucho, pero me lo dejó a él para mantenerme en pie. Te quiero infinito, Kiko", le ha dedicado la presentadora a su querido familiar.

"Termina mi temporada más difícil. Al dolor solo lo calma el amor y eso no me ha faltado ni un solo día. Este es mi equipo y no podría tener uno mejor. Gracias infinitas, compañeras y compañeros", escribió el pasado julio la presentadora junto a una fotografía de la redacción donde trabaja.