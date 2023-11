Un concejal del PP difunde un montaje del asesinato de Kennedy con la cara de Pedro Sánchez

El teniente de alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida), Roberto Martínez, ha generado la polémica al compartir un montaje fotográfico correspondiente a la mítica imagen de John F. Kennedy instantes previos a su asesinato. No obstante, en lugar del expresidente estadounidense, aparece el rostro de Pedro Sánchez.

En la imagen compartida por el concejal del PP se puede ver el coche presidencial desde el que Kennedy recibió los disparos que provocaron su muerte en noviembre de 1963. Sin embargo, la cara ha sido cambiada por la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El montaje lo ha compartido este sábado a través de su estado de Whatsapp, donde por encima de la imagen ha escrito "He tenido un sueño" y ha añadido el comentario "Espero que tenga la misma puntería", con un emoticono sonriente con gafas de sol, en referencia al incidente que acabó con la vida del expresidente de EE UU.

Estado que ha subido Roberto Martínez a Whatsapp TWITTER

A pesar de haberla publicado en el canal de mensajería privado, el hecho se difundió rápidamente en redes sociales. Tras esto, el edil eliminó su estado y argumentó que se había tratado de una broma, pero ha reconocido que podía resultar "excesiva".

Tras la repercusión, el portavoz del grupo municipal en Lleida, Xavier Palau, ha rechazado "de manera contundente" el montaje y ha avanzado que desde el PP se tomarán "las acciones pertinentes para abordar esta cuestión". "Los populares de Lleida defendemos la libertad de expresión, dentro de los valores democráticos y pacíficos", ha añadido.

Este hecho ha ocurrido el mismo día en el que el PP de Castilla y León abordaba otra polémica. En Segovia, el PSOE denunció que la exalcaldesa y concejala 'popular' Laura del Río publicara un mensaje en Facebook en el que le deseaba a Pedro Sánchez "un tiro en la nuca", aunque no le nombraba de forma directa.

"¿Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la grande putísima que el que está en funciones hasta el jueves (Pedro Sánchez)? Un tiro en la nuca se merece... (que me bloqueen Facebook, me importa una mierda)", escribió.

El PP anunció un expediente de expulsión del partido a la edil y ella misma remitió su escrito para darse de baja. "Desde el Partido Popular de Castilla y León rechazamos y condenamos todo tipo de violencia y no permitiremos amenazas de ningún tipo".