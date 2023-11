Ayuso alerta de la "situación límite" y confrontación entre bandos: "El daño que se está generando es irreversible"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó este sábado desde la concentración en Cibeles contra la amnistía a independentistas catalanes a "parar" el "sinsentido" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de llevar la democracia española a una situación "límite".

Ayuso quiso expresar su "disconformidad" con las decisiones de los socialistas, que "nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia" ya que "se están fabricando, creando, dos bandos: uno en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale", y otro en el que quienes no están de acuerdo "con que nos cambien la España de todos somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas".

Denunció que se está "persiguiendo" y "señalando" a jueces, "se quiere romper con la transición" y eso comporta un daño "irreversible". Frente a ello, abogó por "defender la España de todos y denunciar lo que se pretende hacer desde La Moncloa por un abuso intolerable del poder".

Ayuso alertó también del daño "económico, empresarial" y para la reputación de España, que consideró "enorme" y que pagarán "todos" los ciudadanos. "Es un sinsentido, tenemos que pararlo", sentenció.

Preguntada por la dimisión de Nacho Álvarez debido a las discrepancias entre Podemos y Sumar, Ayuso concluyó que "en este tipo de gobiernos no hay orden" y eso perjudica a los ciudadanos, porque se llega "al bloqueo" de los servicios públicos.

Alertó además sobre lo que considera "una carrera por ver quién es más ultra contra los jueces y contra las leyes" y contra el intento de "instalar un sistema en el que solo puede haber un tipo de gobierno, los míos, y todo el que discrepa, a por él". "Todo lo que hace mi bando vale y hay que acabar con el otro", sintetizó.

En su opinión, eso comporta "una fractura como vimos el siglo pasado" y frente a ello subrayó que la convivencia implica "ceder, entenderse". "No es arbitrariedad y abuso de poder", contrapuso. Aseguró, además, que el independentismo en Cataluña y sus "ansias" de secesión "iban a menos, hasta que Sánchez ha decidido que los necesita".

Sobre las discrepancias entre dirigentes de Vox, como Javier Ortega Smith, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado encargadas de evitar disturbios en las concentraciones ante la sede del PSOE, aseguró que "las historias" de Vox "no me interesan en absoluto" y aclaró que no comparte "poner en tela de juicio" el papel de los agentes o "deslegitimar" su labor, y tampoco cuestionar al Rey, entre cuyas funciones no está "solucionar" los problemas creados por los políticos.

Finalmente, tiró de ironía para celebrar que su apuesta por "la fruta" puede suponer una "ayuda para la agricultura española". "Pues me alegro también", afirmó.