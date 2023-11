Robbie Williams rompe a llorar en pleno concierto al recordar sus adicciones

El cantante británico Robbie Williams no puedo evitar las lágrimas en un concierto ofrecido en Sydney, Australia, esta semana, al recordar la época en la que era preso de sus adicciones.

Tal y como recoge el Mirror, Williams, de 49 años, actuó ante 38.000 aficionados en el estadio Allianz de Sydney, cuando le contó al público cómo su visita a Australia para filmar su película biográfica Better Man, durante la pandemia del año pasado, jugó un papel fundamental en su intento de encontrar la felicidad.

"Vine e hice algunos shows en Australia para Better Man y me sentí abrumado por el hecho de que estos asientos se llenen de seres humanos que vienen a mi show. Me hizo recordar esos momentos más profundos y oscuros, donde esta voz era más fuerte", dijo el artista británico.

"Una de las principales cosas que me mantuvo en el planeta fue el hecho de que vinisteis a buscarme y pensasteis que estaba bien. Cuando había poca o ninguna evidencia en mi cabeza, pude verlo en vuestras caras", dijo.

"Gracias por ayudarme cuando no sabía que lo era. Soy más feliz que nunca... Te amo, Australia", añadió el artista, que no pudo reprimir las lágrimas recordando estos momentos.

"Bebí y tomé drogas para adormecer el dolor, y también simplemente para evitar que la voz se me hundiera en la cabeza. Tuve que dejar de beber. Tuve que dejar de tomar drogas o de lo contrario iba a morir...", confesó el artista de Stoke-on-Trent.

"Lo que pasa es que, cuando dejas de beber, te quedas con la persona que eres. Y la persona que yo realmente era estaba deprimida y aislada. No sabía cómo socializar... No sé cómo ser humano", añadió Williams.