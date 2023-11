Andrés Suárez denuncia la agresión homófoba sufrida por una amiga cuando caminaba junto a su pareja por Madrid

Desde que se conoció la decisión de Pedro Sánchez de aprobar la amnistía no han cesado las manifestaciones y han sido muchas las personas que se han lanzado a las calles en protesta, pero hay quienes lo están llevando demasiado lejos. Andrés Suárez compartió en su perfil de X un texto muy personal denunciando la agresión sufrida por una amiga cercana.

"No sé a que partido político vota ni me importa. No hemos hablado nunca de política, no nos hace falta", declaró el cantautor sobre su amiga, y aclaró que la chica "volvía de cenar con su pareja".

Suárez explicó que mientras la pareja regresaba al coche su amiga "fue agredida en la zona de Argüelles" en Madrid. "Tres niñatos con la cara tapada envueltos en banderas "nostálgicas" con águilas, tres escorias cobardes a los que me encantaría conocer, la reventaron a hostias", detalló Suárez.

Según explicó en su escrito Suárez, la agresión se produjo por su negación a gritar "arriba España, viva Franco" y fue un acto homófobo, en el que los agresores se refirieron a ella como "bollera de mierda". "Esa fue su condena", expresó Andrés Suárez, y añadió que acababan de darle el alta en el hospital.

"Tal vez sea cierto eso que dicen y ya sea tarde, tal vez ya haya empezado y no actuamos hasta que tocan a los nuestros", reflexionó el cantautor. Quiso dejar claro el apoyo y el amor hacia su amiga citando un verso de Sabina: "Cuando estalle la guerra estaré en la trinchera contigo". "Se acabó", concluyó el gallego.