La relación de cada signo del zodiaco con el mundo esotérico

Aprovechando que estos días nos encontramos bajo la influencia de Escorpio, hemos visto a lo largo de estas últimas semanas, algunos de los asuntos más importantes para estos nativos, y este ha sido el caso de la actitud de los doce signos hacia la sexualidad, o también el modo de sentir y afrontar la muerte.

Finalmente, esta semana nos adentraremos en otro asunto crucial para Escorpio, el mundo esotérico y el más allá, las llamadas ciencias ocultas y los fenómenos conocidos como paranormales. Sin duda es apasionante.

ARIES

La naturaleza profundamente realista, pragmática y desconfiada de estos nativos los lleva, muy a menudo, a rechazar frontalmente estos asuntos. Es el presente y todo lo que se relaciona con este mundo lo que les preocupa, sobre lo otro prefiere no pensar o tendrá una actitud muy crítica hacia ello, considerándolo como un engaño. Ahora bien, si se interesan seriamente por ello, pondrán toda la pasión en sus investigaciones, y si llegan a creerlo, entonces lo defenderán y hablarán de ello con total franqueza y apasionamiento.

TAURO

En principio, su actitud hacia lo esotérico, el mundo oculto o el más allá es muy crítica, y opone a ello una personalidad profundamente realista, sensata, pragmática y tan apegada a los asuntos de este mundo como recelosa y descreída hacia todos esos asuntos. Tiene los pies en la tierra y solo cree y se apoya en lo demostrado por la ciencia y lo racional. Cuando se interese por estos asuntos, los estudiará e investigará como si de un científico se tratará, poniendo más interés en que dicen los expertos que en los testimonios concretos.

GÉMINIS

Por encima de todo, estos son los científicos e intelectuales del zodiaco, de naturaleza fría y escéptica, que solo se apoya en lo racional, y, por otro lado, poco o nada dados a creencias y supersticiones. Sin embargo, también estaríamos ante seres de insaciable curiosidad, deseo de aprender y de adentrarse en campos inexplorados, y aunque crea que todo eso es mentira o una superstición, no obstante, le puede la curiosidad. Si finalmente se interesa por el mundo oculto o el más allá, lo investigará y experimentará como científico.

CÁNCER

La naturaleza profundamente sensible y emocional de estos nativos, unida a su fecunda imaginación, hacen que por lo general sientan una atracción natural hacia el mundo esotérico y las llamadas ciencias ocultas, así como a la astrología, tarot y muchísimas otras cosas que nos conectan con "otras realidades". Muchos ocultistas, médiums o videntes famosos nacieron bajo este signo lunar y soñador, y también grandes estudiosos e investigadores de estos asuntos, que los han investigado desde un punto de vista más científico.

LEO

Este signo posee una de las mentes más brillantes, objetivas y sintéticas, y el marco en el que se mueven y donde desean triunfar es en este mundo terráqueo y en esta vida presente, y no en otras vidas u otros mundos paralelos, que no le interesan. Pero en el supuesto caso de que su mente y su ser se centren en estos asuntos, cosa muy poco habitual, entonces no solo los estudiará, investigará e incluso experimentara a fondo, sino que se terminará convirtiendo en el mejor y en el más sabio, famoso y reconocido socialmente.

VIRGO

En este caso estaríamos ante uno de los mayores sabios e intelectuales del zodiaco, con una mentalidad de científico y que lo estudia todo con la mayor profundidad. Pero también se trata de una de las personalidades más racionales y realistas, con un profundo sentido crítico y amor al detalle. Distante y escéptico ante el mundo esotérico y el ocultismo, aunque al mismo tiempo su gran curiosidad y espíritu científico puede llevarle a investigarlo a fondo, buscar todo tipo de pruebas e incluso escribir libros sobre estos asuntos.

LIBRA

De naturaleza dulce, amable y conciliadora por fuera, pero en su interior encontramos una de las personalidades más racionales y cerebrales. Pero a diferencia de otros, su inteligencia es mucho más abierta y ecléctica, no afirma nada de forma tajante, pero tampoco rechaza nada. Por lo general se muestra escéptico ante las ciencias ocultas o el más allá, pero no por ello cierra la puerta. Buscará explicar y entender estos asuntos por medio de la razón y la investigación, ya que ni afirma ni niega, tan solo desea ampliar sus conocimientos.

ESCORPIO

Este sería, sin lugar a dudas, el signo más apasionado y profundamente interesado por todos estos asuntos, con la particularidad de que a estas personas les atrae profundamente el peligro y todo lo que es tabú o está prohibido, por ello sentirán una irreprimible necesidad de adentrarse en los grandes misterios de la vida y la muerte y no solo adentrarse, sino experimentar con los grandes secretos del mundo esotérico y la magia o alquimia, hasta llegar a convertirse, con frecuencia, en verdaderos expertos en lo bueno y lo malo.

SAGITARIO

Estos nativos poseen una inteligencia abierta, expansiva y profundamente optimista, y no es nada extraño que se interesen por los grandes misterios del mundo esotérico, la vida y la muerte y todas las formas de espiritualidad, tanto las ortodoxas como las que van por otros ámbitos, aunque sean muy distintos, ya que su mente quiere llegar a conocerlo todo. Su visión optimista y esperanzada de la vida les conduce de forma natural a tener fe en Dios y en la vida después de la muerte. Tienen gran curiosidad por el ocultismo.

CAPRICORNIO

Su personalidad profundamente sensata, realista, pragmática y reflexiva le alejaría de forma natural de los mundos espirituales, tanto las religiones ortodoxas como las ciencias ocultas y el mundo esotérico. Se guían por su cabeza y no por los impulsos y emociones, y solo se apoyan en todo aquello que esté demostrado o aceptado por la ciencia. Además, esto estaría potenciado porque teme a lo desconocido. Sin embargo, entre estos nativos encontramos gran número de investigadores y de expertos en el mundo esotérico.

ACUARIO

Estos nativos siempre se interesan y apasionan por todo lo que es diferente e incluso va a contracorriente o es aparentemente irracional, por ello es habitual que sientan una atracción natural por las llamadas ciencias ocultas o esoterismo, los misterios de la vida y la muerte, y otras cosas del mismo tronco como la llamada magia o alquimia. Cuanto más raro sea, más le apasiona y la experiencia nos confirma que grandes expertos en estos asuntos han nacido bajo este signo, incluyendo a grandes videntes y astrólogos e incluso profetas.

PISCIS

Todos están de acuerdo en que este sería el más espiritual y evolucionado de los signos, especialmente cuando muestra sus mejores cualidades. Se sienten profundamente atraídos por todas las formas de espiritualidad, tanto las ortodoxas como también ocultas, y suelen tener una sincera y profunda fe en la vida después de la muerte. En este signo nos encontraremos grandes videntes, médiums y espiritistas que canalizan mensajes del más allá. El mundo espiritual forma parte de su naturaleza, sobre todo cuando sacan su mejor lado.