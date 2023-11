Desde que saliese a la luz el caso de Daniel Sancho, muchos son los nombres que han salido a la palestra: desde su familia a la familia de la víctima, Edwin Arrieta, pasando por los abogados tailandeses y españoles. Pero también se ha hablado de Surachate Hakparn, más conocido como Big Joke, el subdirector de la Policía Nacional de Tailandia, quien 2 ahora ha hablado en exclusiva con TardeAR sobre la nueva declaración del acusado.

Tras confesar a la Policía el supuesto crimen, en la vista del pasado lunes el hijo de Rodolfo Sancho negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano, así como de hacer desaparecer su pasaporte, dos de los tres cargos en su contra; pero se declaró culpable de descuartizar y ocultar su cuerpo.

Por ello, ahora el número 2 de la Policía Nacional tailandesa ha reaccionado a este cambio de declaración, algo a lo que Sancho tiene derecho. El oficial aseguró a TardeAR que el cuerpo de Edwin Arrieta tenía heridas, como "marcas de hinchazón en el ojo izquierdo", que coinciden con lo que Daniel le dijo inicialmente a la Policía, por lo que "las pruebas y las (primeras) confesiones coinciden".

En cuanto al acusado, también tenía cortes y hematomas en sus manos y brazos "por la pelea" con la víctima, lo cual "puede utilizarse como prueba en el tribunal". "Al final, Daniel no tiene escapatoria", declaró Big Joke.

La periodista que le entrevistó le preguntó por la versión que dio Sancho en la que aseguraba que Edwin Arrieta le habría intentado violar y él se defendió, a lo que el oficial aseguró que "no le dijo eso a la Policía", sino que "admitió de inmediato que fue él quien mató a Edwin y que se estaba peleando con él, no dijo que fuera en defensa propia".

"Le aseguro que no lo enviaremos de regreso a España, si el delito se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado primero en Tailandia. La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan su delito para cumplir su condena y recibir cadena perpetua", comentó el oficial, en referencia a la información que sostiene que declaró de este modo en un inicio porque le habrían prometido beneficios.

"Creo que Daniel dio ese testimonio porque no tenía un buen abogado que le aconsejara, si tiene uno bueno, no habría confesado y habría seguido otra estrategia", opinó el subdirector de la Policía tailandesa. "El abogado no es el mejor del país, desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a un buen abogado".

"Si cumple su condena en prisión, tendremos que extraditarlo a España en ese momento, pero desde mi punto de vista va a estar aquí mucho tiempo", añadió. "Creo que recibirá un duro castigo. Según las leyes tailandesas, si continúa negando el delito será condenado a muerte. Sin embargo, si confiesa ante el tribunal su sentencia se reducirá a cadena perpetua".

"Su alteza real puede reducir la condena si tiene un buen comportamiento, pero todavía tiene que pasar más de 40 años en prisión. Cuando salga de prisión será viejo, pero es el castigo que merece, ha arruinado su vida al cometer este crimen", aseguró Big Joke.