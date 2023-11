Emilio del Río: "El Congreso tiene que ser un lugar de encuentro; necesitamos el espíritu de Atenea, de su sabiduría, para entenderlo"

Nos encontramos con el profesor y escritor Emilio del Río a escasos mil metros del Congreso de los Diputados el día en que se debate la investidura de Pedro Sánchez. Frente al ruido y la agitación de fondo, del Río blande su último libro, Pequeña Historia de la Mitología Clásica, (Espasa) un volumen que se incorpora a la colección Pequeña Historia: otros sabios, como Fernando Savater, García de Cortázar, Fernando Argenta... ya pusieron aquí su semilla para sembrar el conocimiento de la manera más didáctica posible, escribiendo para adultos como si fueran niños. Emilio del Rey, doctor en Filología Clásica, tertuliano en la radio y constante aprendiz de su pasión, debuta en esta colección convencido de que si volviéramos más nuestra mirada a los clásicos, la polarización, el enfrentamiento y la crispación se diluirían. No podremos conseguir que los leones del hemiciclo se miren, distanciados por la historia y la mitología, pero sí que lo hagan en paz.

¿Puede 'arreglar' los males de la actualidad la mitología?Los mitos nos sirven para darnos cuenta de las grandes cuestiones: el bien y el mal, el amor y el odio, la soberbia y la humildad, la amistad y la traición, sobre la avaricia y la generosidad. Los dioses si algo no perdonan es la soberbia, ni la ingratitud, ni la deslealtad.

Pues si ahora nos vieran, los dioses clásicos saldrían corriendo...Pues sí. También los mitos nos dan lecciones para la vida; sin ellos no podemos entender la cultura de Occidente, desde el punto de vista del arte, de la literatura, de la música, del lenguaje. Llena nuestras vidas. Y finalmente, para nosotros ya no tiene ese componente de lo religioso, pero sí lo tenía para los clásicos, de lo sagrado. Y en el día a día tenemos una necesidad de ella por esta misma razón, lo sagrado.

¿Cuál es el mito favorito de Emilio del Río?Hay tantos... Me gusta mucho el de Orfeo y Euridice. Cómo Orfeo está dispuesto a todo, por recuperar a su mujer del mundo de los muertos; y que con su música calma a las fieras. El Ave Fénix también me gusta, porque tiene un mensaje de una actualidad tan grande... el de la resiliencia, cuando pensemos que está todo perdido, pensemos en el Ave Fénix. Y me encanta Atenea, la diosa del conocimiento, de la sabiduría. Es la civilización, el progreso, la organización de las ciudades, es la serenidad... Cupido y Psyche son también muy bonitos, cómo el amor lo puede todo.