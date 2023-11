La prensa danesa compara a Genoveva Casanova con Corinna Larsen

La reina Margarita de Dinamarca ha querido blindar con diversas decisiones a su hijo Federico tras la polvareda por las fotos de este con la mexicana Genoveva Casanova en Madrid.

Pero la monarca no ha podido evitar que la prensa de su país entre a valorar la polémica, que algunos comparan ya con el caso de Corinna Larsen y su pasada relación con el rey Juan Carlos, según recoge la revista Semana.

En medios locales daneses se han publicado frases como esta: "Si hay algo que ha atormentado al Rey de España desde su coronación es la infidelidad de su padre a la Reina Sofía con Corinna Larsen".

"Son casos muy similares, dos mujeres que se desenvuelven en la alta sociedad y que terminan en el círculo íntimo de alguien de la realeza. Genoveva es la nueva Corinna", recogen también en la revista Semana, según citan medios daneses.

Genoveva Casanova en el ojo del huracán. KIKO HUESCA / EFE

Las similitudes entre ambas mujeres son resaltadas por la prensa local. "Las dos se mueven como pez en el agua en la alta sociedad. Y comparten gustos en común, como los lujos, la vida palaciega y su afición por las cacerías", sostiene un periodista especializado en realeza también citado por la publicación española.

Medios como Elkstra Bladet recuerdan que casa real española tuvo que "enviar al exilio" a Juan Carlos I por la relación que mantuvo con la empresaria alemana. Un hecho que Felipe VI habría tenido que revivir en su llegada a Dinamarca (la pasada semana en un viaje oficial con la reina Letizia) y que consideran que "es culpa del propio Federico".

Le achacan al heredero que todo esto esté sucediendo por la "falta de juicio absolutamente increíble" que ha demostrado en los últimos días.

La princesa Mary Donaldson y el príncipe Federico aparecen al poco de publicarse las fotos con Genoveva. Mads Claus Rasmussen / EFE

Mientras, algunos medios como el Billet-Bladet, uno de los que con más detalle han relatado la visita de Felipe y Letizia, aseguraban a medios, como Vanitatis, que no suelen tratar este tipo de temas "por respeto" hasta que la casa real danesa no se pronuncie de forma oficial, cosa que se ha traducido en el comunicado que emitió diciendo que no iba a entrar en la polémica.

La prensa digital, como SE og HØR, se ha hecho eco del revuelo, aunque no entra a valorar las razones. También la revista Kendte entra a informar, aunque todos los medios citan como fuente la prensa española, donde salió publicada la noticia la pasada semana.

"Hemos mantenido una política durante años de no comentar ni confirmar detalles sobre la privacidad. Nos gustaría enfatizar nuestra obligación de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el príncipe heredero", son las palabras que recoge en el artículo, según Vanitatis.