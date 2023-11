Tu horóscopo diario: viernes 17 de noviembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 17 de noviembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La semana laboral va a terminar con un día algo más tenso y con mayores dificultades en el trabajo y los asuntos mundanos, todo ello debido a algún problema o incluso alguna traición que tendrás que afrontar de forma inesperada. De todos modos un aspecto favorable de Neptuno te va a ayudar a resolverlo con éxito.

Tauro

La semana laboral va a concluir para ti precisamente con un día bastante afortunado en relación con las finanzas, tal vez por algún negocio o una inversión que tendrán el éxito que esperabas o el cobro de algún dinero que tenías pendiente. Asimismo, será un buen día para llevar a cabo operaciones de carácter financiero.

Géminis

Este va a ser un día de suerte para los viajes y las relaciones de trabajo o negocios, conseguirás con facilidad los objetivos que estás buscando. Después de un breve periodo de inestabilidad de repente volverás a encontrar tu camino y te podrás otra vez en positivo. Favorable para conseguir éxitos de trabajo o financieros.

Cáncer

No sufras por amor porque quien no te quiere no te merece, pero tú sí que tienes obligación de quererte y no puede permitir que nada ni nadie te haga daño si no hay motivo para ello. Pero poco a poco la vida te está preparando un gran cambio y todo lo que has sufrido se tornará en alegría, y lo que se aleja te conviene.

Leo

La semana laboral va a terminar para ti con un día de bastante lucha y tensión en el que surgirán numerosas dificultades con las que no contabas. La suerte siempre te acompaña y podrás hacer frente a las dificultades con éxito final, pero eso no quita que vaya a ser un día poco agradable y lleno de momentos estresantes.

Virgo

Tras las luchas y sacrificios llega siempre al final la recompensa, a veces tarda mucho más de lo que uno esperaría, pero tarde o temprano el destino acaba haciendo justicia, y eso es lo que te toca vivir en estos momentos. Es la hora de recoger los frutos de tu esfuerzo, de conseguir al fin el merecido éxito o el reconocimiento.

Libra

En estos momentos tienes que atravesar una senda incierta y difícil, tanto en el trabajo y los asuntos materiales o mundanos como también en el terreno personal e íntimo. Sin embargo, gracias a tu habilidad y listeza conseguirás avanzar con éxito por un sendero en el que se esconderán enemigos y personas que te envidian.

Escorpio

El Sol y Marte se van a juntar en el día de hoy en tu propio signo de Escorpio y eso es algo que, por un lado, te traerá éxitos en los asuntos laborales y mundano, pero por otro te dice que esos éxitos llegarán con una gran cantidad de luchas e iniciativas bastante audaces. Fíate de tu intuición, que ahora te será de gran ayuda.

Sagitario

Este va a ser un momento muy favorable para los cambios y novedades, viajes inesperados y oportunidades que llegan sin que las esperes. Es un periodo afortunado para ti, aunque al mismo tiempo esté lleno de sorpresas e incertidumbre. Es probable que te encuentres el amor, o alguna otra magnífica relación, en un viaje.

Capricornio

La suerte te acompañará en los asuntos de trabajo y financieros, aunque en realidad detrás de esa suerte habrá una enorme cantidad de esfuerzo y sacrificio por tu parte. Pero desde hace algún tiempo estás en un periodo en el que llega ya la hora de recoger todo lo que has ido sembrando en estos años difíciles del pasado.

Acuario

Éxitos, realizaciones o reconocimientos relacionados con el trabajo y los asuntos mundanos, que en realidad no serán fruto de la suerte sino más bien de trabajos y sacrificios agotadores. Además, la influencia poderosa y benéfica de Neptuno aumentará tu intuición de forma considerable y te será de gran ayuda en lo mundano.

Piscis

Siempre debes ir con cuidado porque a pesar de tu carácter bondadoso y altruista tienes enemigos solapados que atacan por la espalda, pero en realidad tu peor enemigo eres, sobre todo, tú mismo, haciendo cosas o tomando iniciativas que en realidad te complican la vida en gran medida. Hoy tendrás mucha propensión a ello.