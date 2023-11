Mazón critica el "retraso injustificable" del Corredor y el "ninguneo" del Gobierno

Las obras del Corredor Mediterráneo avanzan, pero a un ritmo más lento del deseado por las empresas y las instituciones valencianas. Esa ha sido la principal conclusión del acto celebrado este jueves en Madrid en apoyo a una infraestructura "clave" al que han acudido 1.800 empresarios. Allí, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha denunciado el "retraso injustificable" de este eje ferroviario que debe unir Algeciras con la frontera francesa a lo largo de la costa oriental española y ha criticado el "ninguneo" del Gobierno central con la Comunitat Valenciana. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque reconoce que el Corredor lleva "años de retraso", defiende su gestión al asegurar que actualmente hay licitados 6.000 millones de euros y fija el horizonte de 2030 para que en esa fecha esté terminado "lo máximo posible".

Durante su intervención, el jefe del Consell explicó que la Comunitat Valenciana "necesita una salida para sus mercancías" que le permita mantener su "capacidad y calidad" y que un nuevo retraso del Corredor Mediterráneo resulta "incomprensible". Por ello, advirtió que la Comunitat Valenciana "no se conforma con quedarse atrás" y necesita esta infraestructura para conformar un "eje ferroviario y social" que mejore su competitividad y contribuya también al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español.

"Más de cinco millones de valencianos claman por estar en la primera velocidad en todos los aspectos", señaló Mazón, que enumeró los asuntos que el Gobierno central tiene "pendientes" con la Comunitat Valenciana, tales como la ampliación del puerto de Valencia, el agua, las ayudas a la cerámica, la reforma del sistema de financiación autonómica o la mejora de las inversiones territoriales de los Presupuestos Generales del Estado.

En la misma línea, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró que no se pueden "tolerar más retrasos" para el desarrollo del Corredor y subrayó que se necesita "ya" contar con esta infraestructura "fundamental" para la esta ciudad y el resto de la Comunitat. Según expuso, las demoras afectan al canal de acceso ferroviario (actualmente en construcción), al soterramiento de las vías de Serrería y a la infraestructura necesaria para conectar todo el eje mediterráneo.

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, señaló en su intervención, como dirigente de la plataforma que impulsa el acto, que, pese a que los argumentos para que el Corredor sea una realidad son "irrefutables", la infraestructura no ha logrado avanzar hasta que no se ha implicado la sociedad civil. En esta línea, reconoció que "más despacio de lo que sería exigible y quisiéramos, pero la realidad es que avanza". Para el presidente de Mercadona, Juan Roig, en cambio, va "más lento que el caballo del malo". "Llevamos muchos años persiguiéndolo, vamos a ver si en 2025 ya estamos", afirmó.

Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Transportes en funciones, David Lucas, replicó que de cara a la nueva legislatura, el Corredor Mediterráneo será "una prioridad". Durante su intervención, destacó que para este proyecto están licitados hasta 6.000 millones de euros y que durante los últimos cinco años se le ha dado un impulso "como nunca".

Chequeo semestral

El segundo chequeo semestral sobre el estado del Corredor Mediterráneo realizado por la plataforma #QuieroCorredor revela que el 36% de la infraestructura se encuentra en funcionamiento y que el 76% de las obras previstas están en ejecución. Por lo que respecta a los tramos de la Comunitat Valenciana, entre Tarragona y Valencia han comenzado las obras para transformar el ancho ibérico en internacional sin necesidad de un tercer carril entre Tarragona y Castelló, una actuación que estará completada, según el Ministerio, en 2025.

Entre Castellón y Valencia avanzan las obras del tercer carril, mientras que en Valencia están en marcha las intervenciones en el canal de acceso y en estudio las alternativas para el túnel pasante de la ciudad, pero sin fecha de finalización. En el tercer tramo, entre Valencia y Alicante, se está realizando la adecuación de la estación de La Fuente de San Luis y la conexión con la factoría automovilística de Ford en Almussafes mediante el tercer carril.

Por otro lado, la vía de alta velocidad entre Valencia y La Encina (Albacete) continúa sin estar operativa, pese a que su entrada en servicio estaba programada para el Ministerio de Transportes en el año 2022 y a los avances en el tramo Moixent-La Encina.

Desde esta última localidad hasta Alicante no ha comenzado la colocación prevista del tercer carril para mercancías hasta el puerto y, hasta Murcia, la vía de ancho ibérico no ha avanzado en su electrificación ni tampoco en su conversión al ancho internacional.

Roig alerta ante el clima de división por la amnistía: "No es nada bueno"

Los grandes empresarios han cargado contra la amnistía que prepara el Gobierno para los líderes del procés catalán y han alertado de la división que la misma está generando en la sociedad española, que no es "nada buena" para la economía, ya que pone en juego la estabilidad, avisan.

En esta línea, el presidente de Mercadona, Juan Roig, afirmó que si el clima político que se vive en España se estuviese dando en Portugal, donde la compañía valenciana está en proceso de expansión, Mercadona "ralentizaría las inversiones". "Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad, si este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, nosotros, que estamos en plena expansión, ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser, tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles", añadió Roig, quien considera necesario un "marco de estabilidad" para todo el país. Por ello, pide a la clase política tranquilidad y "que no ponga palos en las ruedas", al tiempo que advierte de que se está produciendo una división entre españoles "que no es nada buena".

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, propuso someter a consulta ciudadana el pacto alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ya que considera que sería "lo más acertado" para que el Ejecutivo conociera la opinión de la mayoría de los ciudadanos.

A su juicio, "estamos asistiendo a un momento determinante para el futuro de España" y mostró su "preocupación" respecto a "la dinámica que se está generando en la política española, donde se ataca a los empresarios y se menosprecia la separación de poderes". Boluda calificó de "enorme irresponsabilidad política" los acuerdos para el nuevo Gobierno. "Queremos denunciar la deriva destructiva y divisiva a la que se nos está sometiendo a la sociedad civil en general, y a los empresarios en particular, y queremos afirmar que no estamos dispuestos a ser meros observadores", proclamó. "Nos debemos rebelar porque los países en los que sus gobernantes promueven la división siempre acaban perdiendo", dijo.