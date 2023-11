Feijóo inaugura su etapa en la oposición "sin agachar la cabeza" y decidido a canalizar el descontento popular

"Yo he venido aquí [a Madrid] para ganar y para gobernar si no, no hubiera venido [desde Galicia]". Con esta promesa y contundencia se dirigió Alberto Núñez Feijóo al Partido Popular de inicios de 2022, cuando atravesaba su peor crisis interna tras la salida de su líder. Fue aplaudido, arropado y avalado por la gran mayoría. Un año y medio después, el presidente popular ha logrado su primer objetivo: ganar las elecciones del pasado 23-J. Sin embargo se ha quedado a medio camino, al no haber formado gobierno ante la falta de apoyos parlamentarios. Por lo contrario, el socialista Pedro Sánchez, con menos votos, sí ha conseguido el respaldo con el que este jueves salió reelegido presidente. Lo que convierte a Feijóo en el nuevo jefe de la oposición: no estaba en sus planes, pero ahora asume su nuevo rol "sin agachar la cabeza" y decidido a canalizar el descontento popular.

Así se lo hizo saber a Pedro Sánchez, el día antes de la votación de su investidura. "Lideraré la oposición ante el mayor ataque al Estado de Derecho pudiendo mirar a la cara a los españoles". Y lo hará atendiendo el malestar de toda las personas desencantadas con la promesa incumplida de Pedro Sánchez, quien ha logrado los apoyos de investidura, entre otros acuerdos, aprobando la ley de amnistía que en campaña electoral -y antes de ella- tildaba de "inconstitucional". Por este motivo, el domingo pasado, Feijóo sacó a las calles a "más de dos millones" de españoles -según el PP- para protestar contra la amnistía y el mismo día en que Sánchez salía reelegido presidente animó a todos a participar de la concentración convocada en Madrid el próximo sábado, 18 de noviembre. "Si había una razón para ir a la calle el sábado en Madrid a reclamar democracia y Estado de derecho en España, el presidente del Gobierno en su discurso de ayer [miércoles] la ha aumentado al llamarnos a la mitad más uno de los españoles fascistas, extremistas de derecha y no demócratas", añadió el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.

El líder popular se ha mostrado "preocupado" ante la tónica de la nueva legislatura. Ya no solo porque crea que "nace de un fraude", ya que la amnistía "no se votó" en las urnas, sino porque "va a ser un Gobierno que se va a prorrogar mes a mes y en el que van a mandar los independentistas frente al presidente". Alberto Núñez Feijóo augura una legislatura complicada en términos internos pero, con sus palabras, avanza una oposición dura. "Ha elevado el tono porque es lo que le exigía el discurso de Sánchez", justificaba un dirigente popular la intervención de su líder que, al día siguiente, subió un tono más.

Alberto Núñez Feijóo se aproximó al recién nombrado presidente de España a felicitarle por su investidura. Ante las cámaras, un reconocimiento del nuevo jefe de la oposición a Pedro Sánchez. La realidad, una advertencia con la que marcó el principio de la nueva legislatura. "Le he dicho al presidente del Gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer", desveló el popular dando con ello la primera pincelada de cuál será la relación entre PSOE y el PP en los próximos años.

¿Están rotos los puentes con el PSOE? "Yo quisiera que no, por el bien de España", señaló Pons, al tiempo que cargaba contra los socialistas, a los que responsabiliza de la falta de relación. "No es el Partido Popular el que ha dicho que hay un muro que separa a España en dos y que separa a los españoles buenos de los españoles malos". Feijóo, por su parte, dijo salir del Congreso más preocupado de lo que entró porque había visto a un PSOE sometido al independentismo. "El PSOE está claramente en manos de aquellos que quieren un reconocimiento de nación, distinto a la de España, y un referéndum de autodeterminación. Y si esto no se hace, han dicho ayer [Junts y ERC], esta legislatura peligra. Ante ello, Feijóo promete ser la voz de todos los españoles y de la "cordura".

En abril de 2022 llegó a Génova prometiendo ante los suyos "defender a los españoles en todos los ámbitos y ante todas las instancias para revertir el daño que le está haciendo y para que puedan seguir viviendo en una gran nación de españoles libre e iguales". Un año y medio después y tras unas elecciones nacionales, Feijóo repite su promesa como jefe de la oposición: "Vamos a intentar trabajar por nuestro país y vamos a intentar devolver la cordura que la ambición personal del candidato ahora presidente ha conllevado a un callejón sin salida".