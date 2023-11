La cara B del debate en Andalucía: del aplauso cuando investían a Sánchez al rifirrafe por la agresión a un diputado socialista en Madrid

Las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales adelantadas de julio, con sus respectivas campañas, han copado casi todos los debates políticos durante este 2023 a lo largo y ancho del país, y también, como no, en Andalucía.

La iglesia del antiguo hospital de las Cinco Llagas, hoy salón de plenos de la Cámara, lleva meses protagonizando debates en los que, de una forma u otra, se acaba colando siempre la política nacional, especialmente en las sesiones de control al presidente, Juanma Moreno. Y el último Pleno celebrado este miércoles y jueves no iba a ser menos, especialmente coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en virtud del pacto alcanzado con Junts.

Casi a la misma hora en la que en el Congreso de los Diputados se celebraba la segunda sesión del debate de investidura, en Sevilla se debatían las enmiendas a la totalidad del Presupuesto andaluz de 2024 presentadas por el PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que finalmente han sido rechazadas con los votos en contra del PP-A y Vox.

Y justo cuando el portavoz de Adelante, José Ignacio García, defendía la enmienda de su grupo, los 30 diputados del PSOE andaluz se han puesto en pie para aplaudir, pero no a él. En ese momento, Sánchez acababa de recibir los 179 votos a favor que permitirán su reelección. El murmullo se ha dejado sentir en la bancada del PP-A, a la que García ha espetado, en tono distendido, que esa reacción es "de mal perdedor". Al tiempo que ha bromeado con que "nunca me esperaba ser protagonista de nada de Pedro Sánchez, con la manía que me tienen en el PSOE".

Tensión por la agresión en Madrid

Pero no todas las anécdotas del día han sido tan distendidas. Durante su intervención, la parlamentaria socialista Alicia Murillo ha informado a la Cámara de que varios diputados del PSOE habían sido agredidos en Madrid. Se refería a Herminio Sancho y otras tres personas, a las que han lanzado huevos a la salida de un bar.

La portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha pedido la palabra para denunciar lo que ha calificado como un hecho "extremadamente grave": que el portavoz y consejero de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, sentado justo delante de la bancada socialista, había afirmado que "los socialistas estamos encantados de que nos agredan".

Férriz ha exigido las disculpas del popular, que negaba con la cabeza, mientras el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha calificado el hecho como "dimes y diretes que no llegan aquí" y lo ha comparado con lo que pasa "en el colegio" cuando los alumnos acuden a la "señorita" a decirle "acuso a este y al otro". Esto, ha añadido, "no es un tira y afloja, o que este me ha mirado mal". El debate, ha continuado Aguirre, "lo tenemos a través del atril" y, tras pedir de nuevo a sus señorías que "estemos callados por respeto al que está hablando", ha ordenado que continuara el Pleno.

Y así ha sido, pero la bronca ha seguido su curso en las redes sociales, donde Férriz ha condenado la actitud de Fernández-Pacheco y este la ha negado. "Yo no he dicho eso, he dicho que el PSOE centra la atención en esos episodios porque están encantados en su papel de víctimas".