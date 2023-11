Borrell visita uno de los 'kibutz del horror' y pide a Israel evitar la muerte de civiles en su asedio a Hamas: "Un horror no justifica otro"

La UE sigue buscando una posición unida en torno a la guerra entre Israel y Hamás y por ello el Alto Representante, Josep Borrell, ha iniciado este jueves un viaje de cuatro días por Oriente Próximo, que ha tenido precisamente Israel como primera parada, aunque sin reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Desde allí, Borrell ha pedido al Gobierno que evite “las muertes de civiles” en Gaza, al tiempo que ha condenado los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y ha insistido en la necesidad de que el grupo terrorista libere a los rehenes. No obstante, ha pedido a Israel que no entre “en una espiral de odio” porque, sentenció, “la seguridad solo viene de la paz”, dijo sobre el control de Palestina sobre el que han abogado las autoridades israelíes.

"Entiendo el odio pero permítame pedirle que no se consuman por el odio, esto es lo que los mejores amigos de Israel pueden decir", comentó el jefe de la diplomacia europea, que dice entender “el miedo y el dolor” de Israel ante los ataques de Hamás. Borrell ha visitado uno el kibutz Be'eri, uno de los asaltados por Hamás en el ataque del 7 de octubre que se saldó con 1.200 muertos. Como ha hecho en las últimas semanas, ha incidido en que las tropas israelíes tienen que responder “de acuerdo al Derecho Internacional” porque “todas las vidas tienen el mismo valor”, añadió respecto a los civiles gazatíes, que siguen siendo evacuados.

En el contexto actual, Borrell volvió a reivindicar la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, sobre todo a partir del aumento de la misma que ha anunciado la UE. El acceso a ese apoyo tiene que ser “rápido, seguro y sin trabas”, de acuerdo a las palabras del dirigente español, para quien cortar estos suministros “no es parte de la guerra”. En este sentido, hizo hincapié en la distinción entre los terroristas y los civiles en Palestina. "Hamás tiene que ser derrotado pero Hamás no representa al pueblo palestino", esgrimió.

“Un horror no justifica otro”, expresó el Alto Representante, que ha sido hasta ahora la voz europea más crítica con la respuesta que ha dado Israel tras la ofensiva de Hamás. El mensaje de la diplomacia comunitaria pasa por condenar los ataques terroristas y al mismo tiempo sostener que Israel tiene que adherirse a lo que son “las normas de la guerra”. De hecho, Borrell ya pone su mirada en cómo puede acabar la guerra y pide que se investigue ya cómo dar “un mejor futuro para Palestina”. En la UE, a nivel general, de hecho, se sigue defendiendo la solución de dos Estados, aunque el propio mandatario la ve “cada vez más lejana”.

Israel es la primera estancia de Josep Borrell, que estará varios días en Oriente Próximo tratando de mediar para una “solución” que implique a todos los actores posibles en la región. Por lo pronto, en este viaje tendrá reuniones con el presidente, Isaac Herzog, el ministro Benny Gantz, además del líder de la oposición Yair Lapid. Sin Netanyahu, Borrell tiene fijados encuentros en Barhein con varios países árabes y tendrá una parada en Palestina, donde se verá con el líder de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

Borrell ha mantenido en Israel el mismo tono que ya expresó en otras comparecencias, entre ellas en su última intervención ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la que exigió que Europa tenga un papel más activo en busca de la paz. Para él, la UE tiene que basar la respuesta en cuatro pilares: "Firmeza, humanidad, coherencia política y actitud proactiva para resolver el conflicto". Además, ha querido dejar claro que es "compatible" condenar "los ataques terroristas" y a su vez "condenar los ataques contra la población civil".

Tiene claro, asimismo, que "no hay una solución militar" en Gaza si antes no existe detrás "una estrategia política", señalando implícitamente que el Gobierno de Benjamin Netanyahu no tiene una. El Alto Representante de la UE se expresó de esta forma en la conferencia anual de embajadores de la Unión. Para terminar, asumen ya en Bruselas que se está "ante la última oportunidad" para alcanzar la solución de los dos Estados.