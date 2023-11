Nespresso lanza en España el servicio de café para llevar

Nespresso impulsa las ventas de sus cafés con la puesta en marcha de Nespresso to go, el servicio de café para llevar en España, que permitirá a cualquier persona consumir su bebida en formato de take away, según informa en un comunicado.

En concreto, Madrid ha sido la ciudad elegida para el lanzamiento de este servicio de take away, concretamente la boutique de Gran Vía, uno de los ejes comerciales de la capital y coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad.

La directora general de Nespresso en España, Brigitte Felber, ha calificado esta acción como un "paso estratégico en la compañía, que acerca el café Nespresso a cualquier persona que pase por delante de las tiendas". "Siempre hemos querido ser un referente para que nuestros clientes encuentren las variedades de café que mejor encajen con sus gustos y momento de consumo", ha precisado.

De esta forma, los clientes podrán elegir entre 11 variedades diferentes de café, además de diferentes recetas. La circularidad también estará presente en este nuevo modelo de negocio de la compañía, ya que se utilizarán vasos de cartón reciclables, con sello FSC.

La boutique de Gran Vía, inaugurada el pasado año, fue diseñada desde sus inicios como un espacio donde los consumidores pueden disfrutar de la experiencia premium que caracteriza a la marca, gracias al equipo de coffee specialists que ofrece asesoría personalizada.

El espacio cuenta también con el servicio de 'Recogida Rápida', gracias al cual el consumidor puede recoger su pedido en dos horas desde su realización vía web, 'app' o teléfono, así como 'Nespresso Easy Order', que permite la entrega automática a través de suscripción de las variedades de café.