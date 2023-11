Avril Lavigne, Funzo & Baby Loud, Trueno y The Smashing Pumpkins: confirmados para el Cruïlla 2024

The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Funzo & Baby Loud, Amaral y Trueno, son ya algunos de los artistas confirmados para la próxima edición del Festival Cruïlla 2024. El festival tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona entre el 10 y el 13 de julio del año que viene.

Después de 35 años recorriendo los escenarios de todo el mundo, The Smashing Pumpkins aterrizará en Barcelona con su nueva gira, The World is a Vampire Tour, para ofrecer el 13 de julio, en los escenarios del Cruïlla, los himnos más populares del grupo.

La icónica estrella del pop-rock, Avril Lavigne, también hará parada por Barcelona el viernes 12 de julio, después de estar veinte años sin dar un concierto en la capital catalana. Después de dos décadas, Cataluña tendrá la oportunidad de escuchar de nuevo los grandes hits de la canadiense.

Noveles y veteranos

Otro de los artistas confirmados para esta nueva edición es Trueno, un joven rapero que ha conseguido posicionarse entre los freestylers más escuchados de todo el mundo. El argentino actuará el miércoles 10 de julio ante el público catalán.

El mismo día también tendrá lugar la actuación del dúo formado por dos hermanos de Alicante, Funzo & Baby Loud, quienes tras conseguir sold out en todas las entradas de su gira, su disco consiguió posicionarse en el número 1 de ventas en España.

Por otro lado, Amaral hará parada en el festival el 12 de julio para repasar las melodías más representativas de toda una generación en estos últimos 25 años. Shinova también tendrá la oportunidad de exhibirse ante el público catalán el mismo día con su nuevo álbum, “Lo Presento”.

Al día siguiente, el escenario de Cruïlla acogerá al músico y cantautor alemán Peter Fox. Por otro lado, el artista catalán, Albert Pla, actuará también para ofrecer una nueva juerga catalana. Figa Flawas también tendrá cabida en el festival el 10 de julio.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Cruillabarcelona.com