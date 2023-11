Ayuso afirma que Sánchez le "difamó" e insiste: "Sí, lo dije. Dije me gusta la fruta"

El debate de investidura que se está celebrando en el Congreso de los Diputados se ha colado en el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid. Especial protagonismo ha tenido el exabrupto que se leyó en los labios de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles seguía la sesión desde la tribuna de invitados, cuando el candidato a la presidencia Pedro Sánchez le acusó de corrupción por la compra de mascarillas de la Comunidad de la que su hermano percibió una comisión en 2020, un cobro que estudiaron la Fiscalía Anticorrupción y la europea y en ambas oficinas fue archivado.

"Aprovechó su intervención para difamarme a mí y a mí familia", ha opinado este jueves Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea. "A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije 'me gusta la fruta", ha añadido. Díaz Ayuso ha hecho mención así a la respuesta que se dio desde su equipo en un primer momento cuando se les preguntó este miércoles si lo que se había dicho la presidenta era 'qué hijo de puta' cuando Sánchez se refirió a ella desde la tribuna de oradores.

A preguntas del portavoz del PSOE, Juan Lobato, quien ha demandado disculpas para el presidente en funciones, Díaz Ayuso se ha reafirmado en su reacción y ha lanzado que si ella desde la tribuna de oradores aprovechase e insultase a su familia se esperaría una actitud similar. "Lo mínimo que esperaría es que por lo bajo, al menos, dijera 'me gusta la fruta", ha señalado la jefa del Ejecutivo regional.

"Se está pasando tres pueblos", le había afeado instantes antes el también secretario general del PSOE-M y senador por designación autonómica, un reproche al que Díaz Ayuso ha contestado tirando de ironía. "La señora (Mónica) García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo 'me mola'. El señor (Javier) Padilla hace poco me llamó facha, y yo entendí, 'qué pacha", ha incidido, entre los aplausos y las risas de los diputados del PP.

