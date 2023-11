Vanesa Romero revela el motivo por el que no quiere casarse ni tener hijos con Santi Burgoa

A principios de año salía a la luz que Vanesa Romero había comenzado una historia de amor con el presentador de televisión Santi Burgoa. Desde entonces, la pareja ha estado en el punto de mira tanto por la ex del periodista, Alba Carrillo, quien tachó su relación de "papelón", como por la propia prensa del corazón.

Acallando cualquier rumor de ruptura, la actriz y el presentador han continuado "viviéndose, disfrutándose", como dicen ellos. Sin embargo, después de un año juntos, Vanesa se ha mostrado tajante ante las cámaras de Europa Press cuando ha sido preguntada por los planes de futuro con su novio.

"De momento, yo estoy bien así". Con estas palabras, la escritora de Reflexiones de rubia cerraba las puertas a la posibilidad de casarse o de tener hijos con el periodista, al menos, en un futuro próximo. "Si hay algo que he aprendido este tiempo con el tema del covid es a vivir el presente y eso no entra dentro de mi cabeza, el día a día, el disfrutar, el estar bien y feliz, porque si yo estoy feliz, estoy bien con el resto", ha explicado.

De esta forma, Vanesa Romero confirma que, por el momento, casarse no está entre sus planes. Y es que, la que fuera actriz de La que se avecina en sus primeras temporadas ya pisó una vez el altar. Concretamente, la intérprete se casó en el año 2012 con Alberto Caballero, el creador de series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina -en las cuales ella misma trabajó-. Sin embargo, su matrimonio tan solo duró un año.

Por su parte, parece que tampoco ha sentido la llamada de la maternidad. "De momento no ha surgido y no está dentro de mis pensamientos, así que a día de hoy es un no", ha respondido Vanesa, de 45 años, después de que la reportera mencionase el "reloj biológico de las mujeres".

Aun así, ante la insistencia de la periodista, la actriz ha señalado que sus "únicos bebés" serían sus creaciones artísticas. Recientemente, de hecho, Vanesa ha estrenado un corto titulado Un día de mierda. "Al final le dedico mucho tiempo a mi profesión, que me encanta", ha añadido.