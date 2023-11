Junts reprocha a Sánchez que se refiera a la amnistía como "perdón" y advierte: "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reprochado al socialista Pedro Sánchez que en su discurso de investidura haya hablado de "diálogo" y no de "negociación" con los independentistas o que haya utilizado la palabra "perdón" para hablar de la amnistía. "Es otra cosa distinta", ha recalcado, para después advertir de que el partido catalán, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances. "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte. Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha espetado.

En su discurso del debate de investidura, ha reafirmado su apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su apuesta por la independencia de Cataluña, y ha subrayado que se equivoca quien piense que este acuerdo de investidura supone pasar página. "No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derechos. No hemos dejado de ser aquella fuerza que promovió el referéndum de independencia".

Así las cosas, espera que en esta legislatura se vea realmente que "las cosas cambian" porque si no hay avances en los asuntos comprometidos, no darán su apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno.