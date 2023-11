Las carcajadas de Pedro Sánchez en el Congreso al recordar el "no quiero ser presidente" de Feijóo

La primera sesión del debate de investidura, que se ha celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados, ha dejado anécdotas de toda índole, entre ellas un momento que ha sido muy comentado en redes sociales, cuando Pedro Sánchez ha estado casi un minuto riéndose desde la tribuna.

Ha ocurrido, en concreto, durante la réplica del presidente del Gobierno en funciones al PP. Durante su intervención, Sánchez no ha podido evitar reírse a carcajadas al recordar las palabras de Alberto Núñez Feijóo. "Entonces nace la original teoría del señor Feijóo de 'no soy presidente porque no quiero'", ha comenzado Sánchez". "Es más, ha llegado a proclamar que "es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno", ha continuado, arrancando las risas de gran parte del hemiciclo.

A continuación, Sánchez ha retomado su intervención para recordar a Feijóo que, "si no puede cumplir ese objetivo", es porque "no cuenta con la mayoría en las urnas" ni es "capaz de sumar los apoyos necesarios".

"No soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles", le ha contestado Feijóo reiterando que no actuará en contra de los intereses generales y asegurando que, debido al ansia de poder del líder socialista, es normal que no pueda entender renunciar a presidir el Gobierno. Argumentos ante los que ha contraatacado Sánchez: "usted es un falso ganador y un real perdedor".