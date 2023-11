"Palabra de Sánchez": Feijóo tira de hemeroteca para afear al socialista todas las veces que negó la amnistía

En la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su réplica acusando a Sánchez de desdecirse con respeto a la ley de amnistía pactada junto a Junts y ERC. "Cita autorizada. Palabra de Sánchez", ha comenzado.

"¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas con tal de ser presidente? Calla. Pues no, señorías, no nos callamos", ha continuado.

El líder popular, que no consiguió los votos necesarios para formar Gobierno hace tan solo dos meses, ha avisado a Sánchez de que no van a tener "esa España silenciosa". "Sé que necesitan la resignación del pueblo español, se equivocan", ha dicho.

"Tendrán que escuchar a España en las plazas, como el domingo en una concentración sin precedentes en la democracia española y la tendrán que escuchar en las instituciones donde tenemos el honor de gobernar, a las que tengo que pedir disculpas por los insultos y descalificaciones a los presidentes autonómicos permitidos por el candidato", ha agregado.

Jaleado en todo momento por su bancada, Feijóo no ha dudado en gritar a viva voz "¡No a la amnistía!". "Esta investidura se propiciará a través de un ejercicio de corrupción política", ha defendido Feijóo. "Tomar decisiones contra el interés general a cambio de beneficios personales no tiene otro nombre".

E popular también ha denunciado que Sánchez "no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos". Así, ha considerado que "nadie ha hecho más" ni había llegado tan lejos por la causa independentista que líder socialista. "Las ganas de comer del independentismo se han juntado con su hambre insaciable de poder", ha subrayado.