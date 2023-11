Yolanda Castaño, premio Nacional de Poesía 2023: "Hay que repensar la maternidad, los cuidados siguen recayendo en las mujeres"

No solo quien haya vivido en Galicia y se haya interesado por la cultura, conoce a Yolanda Castaño (Santiago, 1977). El compromiso de la escritora, que a finales de septiembre recibió el Premio Nacional de Poesía por el poemario Materia (editado en gallego por Xerais y en castellano, por Visor) desborda el papel y esa comunidad autónoma. Gestora cultural, fundadora de la residencia 1863 de A Coruña, antigua secretaria general de la Asociación de Escritores en Lengua Gallega, Castaño ha escrito varios de sus libros en residencias artísticas en el extranjero y dirigido varios ciclos literarios. Su nombre sonaba desde hace años en las quinielas de este galardón (fue finalista por su anterior poemario, A segunda lingua, en el año 2014). Quienes se aproximen al universo de esta escritora por primera vez a través de Materia, querrán más: entre sus siete poemarios, destacan aparte de A segunda ligua, Libro de la egoísta (2003) y Profundidad de campo (2007).

En Materia, leemos, A toda casa se ingresa siempre a través del cuerpo; ¿también a la casa de la escritura? ¿Escribe usted con el cuerpo?A la casa de la escritura, efectivamente, se ingresa a través del cuerpo. La poesía es el género literario en el que más se expresa el cuerpo, y lo hace en un sentido amplio: con sus vulnerabilidades, deseos, circunstancias y condicionantes.

La familia es un tema recurrente en literatura, muy presente además en las letras contemporáneas. ¿Por qué llegó el momento de sumar su perspectiva a este tema?Quería, como dices, sumar mi pequeño granito a la conversación. Todos y todas somos materia familiar. La pandemia me obligó a separarme de mi familia. La distancia del objeto literaturizado ayuda a tener una mejor perspectiva y a reflexionar. He querido que la reflexión se extendiese hacia el pasado y recuperar mi estirpe femenina junto a una cierta memoria histórica, personal y colectiva, con ecos a la represión de la posguerra. También quería reflexionar sobre el futuro; en mi caso, sobre la renuncia a la maternidad.

Castaño obtuvo el Premio Nacional de Poesía en septiembre pasado. ALBERTO POMBO

Habla del peso de la ingrávida, del feto que no prospera. En algún poema, como en No llegaré a, aborda esa situación desde el no: "No llegaré a llevarte de la mano, No te abriré la persiana, no me arrancará de la cama ningún alarido". Pero no solo aborda la renuncia a la maternidad desde una negativa.Esta posibilidad alumbra otras realidades, aunque no gestemos hijos, gestamos otras cosas, ideas o libros, por ejemplo. El sí o el no, casi me parece en los últimos tiempos la parte más superficial del debate. No me gustaría que el libro se redujese a la decisión de no ser madre. Muchas veces, me alineo más con las luchas de madres –críticas, cuestionadoras, disidentes– que con mujeres que no lo son, y en las que no encuentro reflexión, crítica, ni conciencia. Hay que repensar la maternidad: en algunos casos se puede resolver hacia un sí; en otros, hacia un no. Lo que pretendo es revelar, las complicaciones de una maternidad tradicional y patriarcal cuyas expectativas pesan más sobre hombros femeninos que masculinos. Los cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres.



Es una posibilidad no ser madre, ¿cree que aún nos miran a las que hemos decidido no serlo y a las que no han podido serlo como a vasos rotos, vacíos o inútiles? Pienso en la tradición desde Yerma.Detrás del libro, está el objetivo de visibilizar una opción que tenemos las mujeres, que es la de no tener hijos, que debería ser igual de privilegiada que la contraria, porque no seremos verdaderamente libres hasta que todas las opciones de vida estén igual de refrendadas. Si solo se aplaude una, esa libertad no existe. Todo esto habría que matizarlo, porque la opción privilegiada cambia dependiendo del ámbito, pero no debe haber una más legitimada que otra.

'Materia' es su último poemario. CEDIDA

También escribe, "el templo de la familia, donde las ideas se transfiguran en creencias". ¿Cómo fue crecer en su casa?Tengo el privilegio de crecer en una familia donde se fomenta la libertad personal. Nunca me disuadieron en mi camino, ni me convencieron de que quizá la poesía no me iba a dar el sustento material o el desarrollo que unos padres querrían para una hija. En mi casa, se promovió la personalidad propia, incluso si era diferente a la de los progenitores, y al mismo tiempo con mucho amor, pero también mucho espacio para la independencia personal.

No se trata de un discurso complaciente, también es crítica: cuestiona la familia desde el amor.Una escritora no tiene por qué escribir de sus propias experiencias. El libro es permeable a otras historias, a través de las cuales he visto cómo la familia también puede ser célula de represión y espacio coartador, donde se fomentan los complejos y la represión. Esto me hizo estar alerta, no sacralizar la institución de la familia

Siempre pensamos que somos materia familiar en menos medida de lo que realmente somos

El libro se divide en tres partes a través del tiempo: ¿nos puede hablar sobre esa estructura y sobre los diferentes tonos?Para entenderlo, primero debemos hablar del título. Cuando escribí el libro, se estaba hablando mucho sobre 'matria'. Bajo ese concepto, se han producido grandes cosas, pero me resultaba sospechosa la aleación de patria, mujer y madre. Esa aleación totémica no me convencía. Decidí introducir una e, y romper esa 'matria'. Soy mucho más matérica. Esa materia me dio la estructura en base a sus estados (líquido, sólido, gaseoso) que se podían relacionar a la vez con el pasado, el presente y el futuro. El terreno, nuestro pasado familiar, humecta las raíces y aunque no se vea, hidrata lo que somos. La parte central del libro es un iceberg: siempre pensamos que somos materia familiar en menos medida de lo que realmente somos, pero esa materia nos sustenta por debajo con inclinaciones, expectativas y miedos. La tercera parte, una nube, la parte gaseosa, es más evanescente, etérea y, como el futuro, no se puede atrapar. A diferencia de otros poemarios míos, en este se ha trabajado la estructura como un elemento más.

Castaño aboga por el uso de las lenguas cooficiales. ALBERTO POMBO

Hay un poema en el libro que se titula Mi relación más larga y que habla de la casa. ¿Su relación más larga ha sido con el hogar que se ha forjado?El poema es bastante autobiográfico: de todas las relaciones de pareja que he tenido esta es la más larga porque llevo en esta casa 18 años. La adquirí cuando tenía 28. Mucha gente se ha identificado con ese poema. Quienes llevamos bastante tiempo en una casa tenemos con ella una relación íntima y ella sabe muchas veces más de nosotros que ciertas parejas.



¿Escribe usted en casa?Mi casa, en concreto, mi pequeño despachito, está connotado con la gestión cultural, el desarrollo de proyectos de otros poetas, los emails, la burocracia... Me cuesta encontrar nuevas ideas, nuevos significados allí. A veces, cuando necesito escribir algo corto, me muevo a otros espacios como el sofá o la cocina para encontrar disposiciones de mi cuerpo preparadas para escribir cosas nuevas. Para escribir, me gustan las residencias para escritores, donde no tengo un pasado, ni connotaciones.

Tanto cree usted en estos espacios, que fundó una residencia con sus ahorros. ¿Podría hablarnos de la residencia 1863, en A Coruña?También está detrás del hecho de que Materia haya tardado tanto en salir. Mi libro anterior se había publicado ocho años antes. Durante esos años, he desarrollado el que seguramente sea el proyecto de mi vida a todos los niveles: intelectual, de capital y de contactos. Un proyecto sin ningún tipo de ayuda pública ni privada con los ahorros de toda mi vida. Ha costado mucho levantarlo, hubo varios atrancos, después cayó una pandemia mundial que obligó a cerrar un año y medio, cuando solo llevábamos uno. Ahora va muy bien. Creamos pequeños convenios o acuerdos con entidades extranjeras destinadas a la promoción de las letras de sus países, que son los que patrocinan la estancia durante un mes en nuestra residencia. En julio nos acompañó una escritora checa, patrocinada por el Centro de Literatura Checa, por ejemplo.

Como Umberto Eco, se traduces usted misma. ¿Cuáles son las dificultades de traducir del gallego al castellano sus poemas?Autotraduzco todos mis libros. El resultado no deja de ser una obra mía con sus pequeños fracasos, pero también con sus aciertos. Amo la traducción literaria, me da muchas satisfacciones. La practico cada mes para el ciclo con poetas internacionales que dirijo en A Coruña, el único con voces internacionales de manera regular en España. Soy una escritora muy apegada al ritmo, a lo sonoro; así que me dejo llevar por la música del original.

Se habla mucho de la invisibilidad de las mujeres, pero cuando somos visibles, somos independientes, seguras y ocupamos espacios, nos critican y no solo los del sexo opuesto, pienso en estos versos suyos de La segunda lengua: "Camina igual que una mujer: entre la masacre de lo invisible y el campo de concentración de la visibilidad".Muchas de nuestras compañeras son invisibles, eso es horrible, pero si somos visibles, caemos a otro abismo igual de fatal, porque recibimos todos los ataques: nunca estamos en el punto exacto, siempre si eres demasiado seria, eres una borde; demasiado graciosa, una payasa; poco arreglada, una marimacho; demasiado arreglada, frívola.

Cada vez estará más reconocida la diversidad cultural y lingüística de España, aceptándola como una de sus grandes bazas