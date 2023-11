Rocío Osorno manda un mensaje de positividad en sus primeras declaraciones tras su ruptura: "Hay que normalizarlas"

La influencer Rocío Osorno ha acudido a los Gen Z Awards contenta y recuperada tras comentar hace apenas unos días que su relación de pocos meses con el empresario Javier Lorenzana había terminado.

A pesar de haber apostado en el romance y haberlo compartido en redes sociales, el también modelo y la diseñadora "no han podido" continuar el noviazgo.

Así lo contó en un comunicado en redes sociales que ahora ha defendido ante la prensa. "Yo siempre intento ser lo más transparente posible porque al final todo es sabe", ha comentado ante Europa Press: "Es innecesario hacer una montaña de algo cuando hoy en día todo el mundo inicia relaciones y salen bien o salen mal".

"Estoy bastante bien", ha asegurado: "Lo hemos intento y no ha salido. Es ley de vida". Con esta positividad, no le cierra las puertas al amor: "A mí no me da miedo iniciar una relación y que salga mal y contarlo".

"Hay que normalizar las rupturas", ha pedido: "Siempre se nos ha vendido lo del amor eterno y a la vista está que en la mayoría de los casos no es así. Nadie se muere por nadie y que solo se está muy bien también".

Una actitud muy transparente que sus seguidores han aplaudido, tras años de rumores en los que se ha relacionado a Osorno con varias parejas, pero nunca ha revelado nada en redes sociales.

Desde 2020, la sevillana está divorciada del político de Vox Jacobo Robatto con quien comparte dos hijos en común, Jacobo, de cinco años, y Luis, de tres años.