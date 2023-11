Prácticamente desde que comenzó en el mundo de la música, Pink ha sido una de las artistas más comprometidas con el colectivo LGTBI, si bien nunca se ha declarado abiertamente perteneciente a este. Ello no ha impedido que cada vez que ha tenido oportunidad, haya apoyado sus causas y sus derechos. Por ello, en vista de que pronto tendrán lugar sus conciertos en Florida, ha tomado una importante decisión.

En el estado ubicado más al sureste de Estados Unidos, durante el último año, se han disparado las prohibiciones de libros sobre temas como la homosexualidad o racismo. Y por ello la cantante se ha asociado con la organización PEN America —una ONG que aboga por los derechos sociales a través de la literatura— y la librería local Books & Books.

Para sus próximos espectáculos en Florida, Pink ha planeado regalar 2.000 libros prohibidos para combatir dicha censura, en especial la que tiene que ver con autores y autoras que escriben sobre racismo e identidad sexual, según ha explicado la asociación en un comunicado.

"Florida ha superado a Texas durante el último año escolar con más libros prohibidos en las aulas y bibliotecas de las escuelas públicas que cualquier otro estado de la unión", se afirma según los datos de la organización, añadiendo Pink que "no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y observar cómo en las escuelas" se sigue censurando ciertos libros.

"Es especialmente odioso ver a las autoridades poner el punto demira en libros sobre raza y racismo y contra autores LGBTQ y de color. Hemos logrado muchos avances hacia la igualdad en este país y nadie debería querer que dicho progreso se revierta. Por eso apoyo a PEN America en su trabajo y estoy de acuerdo con ellos: no más libros prohibidos", ha añadido.

Pink ha anunciado esta decisión en un directo de Instagram en el que hablaba con la poeta, activista y autora Amanda Gorman y la directora ejecutiva de PEN America, Suzanne Nossel. Los libros elegidos son El libro de la familia, de Todd Parr; The Hill We Climb ['La montaña que escalamos'], de la propia Gorman, que se hizo famosa por leer en la ceremonia de investidura de Joe Biden; Beloved, la más conocida novela de la premio Nobel afroamericana Toni Morrison; y Girls Who Code ['Las chicas que codifican'], un libro sobre el movimiento homónimo fundado por Reshma Saujani.