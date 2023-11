Anabel Pantoja sorprende a sus seguidores con un inesperado cambio de 'look'

Anabel Pantoja no acostumbra a pasar por peluquería a no ser que sea en una ocasión especial. La sobrina de Isabel Pantoja se caracteriza, entre otras cosas, por lucir una preciosa y larga melena castaña, aunque eso se acaba de terminar. La colaboradora de GH VIP ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look de lo más inesperado.

La influencer ha mostrado todo el proceso en sus redes sociales, así como el resultado del mismo en su cuenta de Instagram. Anabel se ha dejado aconsejar por su peluquero de confianza, innovando así con un corte más juvenil.

"No sé si me arrepentiré después de que haya crecido tanto", ha dicho antes de cortarse el pelo. Y es que, la sobrina de la Pantoja no solo se ha saneado las puntas, sino que se ha cortado bastante la melena. La que fuera colaboradora de Sálvame, no ha dudado en mostrar este cambio de imagen a sus seguidores, quienes no han tardado en reaccionar con distintos comentarios.

"Estás guapísima", "te queda muy bien" o "me alegro de que te hayas atrevido" han sido algunos de los muchos comentarios a favor del cambio que ha recibido.

Esta no es la primera vez que Anabel decide pasar por la tijera. Cuando fue concursante de Supervivientes, también se atrevió a prescindir de su melena, dejándosela por encima del hombro.

Todo por una hamburguesa

Eso sí, en esa ocasión fue por un motivo muy distinto al de ahora, puesto que se produjo en una prueba de recompensa, a cambio de una hamburguesa. El tipo de corte en esta ocasión es diferente, ya que ahora ha apostado por un corte bob cóncavo que es tendencia.