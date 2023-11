A prisión provisional un hombre por robarle el reloj a un turista al grito de "Welcome to Barcelona"

El Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre por presuntamente robar con violencia un reloj a un ciudadano extranjero este domingo al grito de "Welcome to Barcelona", según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La Fiscalía había pedido prisión provisional para el detenido por unos hechos ocurridos el pasado 12 de noviembre y, según describe, el supuesto autor -en compañía de otro individuo no identificado- abordó a un ciudadano extranjero a quien, después de sujetarle fuertemente por los brazos, fue lanzado al suelo al grito de 'Welcome to Barcelona'".

Posteriormente, le propinaron supuestamente varios golpes que le causaron lesiones que posiblemente requerirán cirugía -sufrió un desgarro en su tendón de Aquiles-, con la finalidad de apoderarse del reloj de lujo que llevaba.