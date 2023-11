Quién es Edgar Barrera, el artista con más nominaciones en los Grammy Latinos 2023

Con más de veinte premios Grammy Latinos por sus creaciones para Maluma, Camilo, Bad Bunny, Shakira, Grupo Frontera, Manuel Turizo o Alejandro Sanz, Edgar Barrera se ha convertido en el compositor de música latina del momento, y en esta nueva edición de los premios, que se celebra en Sevilla, aún puede mejorar su marca -tiene 13 nominaciones-.

La vida al otro lado de la frontera

La historia de Edgar ha estado marcada por la valentía de unos padres que pusieron su vida en juego para darle un futuro mejor. Ellos procedían de Ciudad Miguel Alemán, un municipio del Estado mexicano de Tamaulipas de unos 20.000 habitantes. Cuando su madre estaba a punto de dar a luz, cruzaron la frontera y recorrieron 80 kilómetros para asegurarse de que Edgar fuera ciudadano estadounidense. Lo lograron.

Ahora tiene 33 años y es uno de los compositores del momento. A sus quince comenzó a interesarse por la música, gracias a la influencia de su padre, que tocaba en un grupo local. "Mis amigos jugaban a la Game Boy, pero yo prefería la guitarra", cuenta en una entrevista a El País.

Cinco años después, con 20, dio el salto que le llevaría hasta donde está: se marchó a Miami a probar suerte como compositor y acabó como becario en un estudio donde, tras meses llevando cafés y recogiendo cables, le dieron una oportunidad. Lleva 13 años en Miami.

El salto a la fama

Los resultados de su trabajo se hicieron esperar. No fue hasta 2015 cuando, con temas como 'Sin contrato' de Maluma, o 'Loco enamorado' de Farruco, Abraham Mateo y Christian Daniel, dio el salto a la fama. "Yo empecé como ingeniero de grabación, y recuerdo que por ahí pasaron Alejandro Sanz, Kany García, Carlos Vives. Yo aprovechaba y les decía, "Yo no soy ingeniero, yo soy compositor y productor", y les mostraba mi música. Me metí en muchos problemas porque uno no puede hablar directo con los artistas, pero yo prefería pedir perdón que pedir permiso", cuenta a billboard.

Su sello discográfico

Actualmente, Edgar está inmerso en BorderKid Records, un sello discográfico que lanzó en febrero de 2022 y que cuenta con artistas como Alex Luna y Neeus, además de Grupo Frontera, cuyo álbum debut, El Comienzo, llego al número 3 de la lista Top Latin Albums y que acumuló 15 nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

"Me prometí a mí mismo solamente trabajar en proyectos que me van a divertir y que me van a hacer sentir algo, y con BorderKid es eso. Quiero ser el puente entre ese nuevo artista, compositor o productor, y ayudarlos a cumplir sus sueños o lo que quieran lograr", cuenta.