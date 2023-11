Belén Esteban se emociona al recordar lo que hacía su madre por ella en Navidad cuando era pequeña

Belén Esteban no deja de visitar medios de comunicación. Tras el estreno el pasado viernes de ¡Sálvese quien pueda!, el nuevo docurreality de Netflix con ocho colaboradores de Sálvame, ha estado en el pódcast La Pija y la Quinqui y en La Resistencia. Y este mismo martes ha acudido a Herrera en Cope, donde no esperaba empezar el programa llorando.

Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y colaborador del espacio radiofónico, quiso comenzar esta entrega recordando una anécdota de cuando la 'Princesa del Pueblo' era pequeña y su madre hacía lo indecible en Navidad para que pudiera tener regalos.

"Ay, benditos mis bienes, que de mis males me sacan. Esta es una frase que Mari Carmen solía repetir por esas fechas", comenzó diciendo Alberto, en referencia a la madre de la tertuliana. "Casualmente, cuando cruzaba el umbral de una puerta".

El locutor habló de "una especie de almacén en el que solo había mujeres" y del que Mari Carmen le decía a su hija que eran "pesadoras", porque pesaban bienes.

"Esas mujeres son ayudantes de los Reyes Magos, mamá", era lo que pensaba Belén Esteban entonces. "Porque las visitas siempre coincidían con estas fechas y, a los pocos días, aparecían paquetes en el salón".

"Un año, Mari Carmen salió de casa con un collar y, por casualidad, se encontraron con un anillo con brillante por el camino", prosiguió Alberto Herrera. "Y, a la vuelta, después de haber pasado por esa casa, Belén se dio cuenta de que su madre ya no llevaba ninguna de esas dos piezas. Y fue cuando descubrió que aquel almacén en realidad era una casa de empeños".

Belén Esteban, visiblemente emocionada y secándose las lágrimas de los ojos, apenas podía hablar: "Me has hecho llorar, ¿vale? Qué bonito, me ha encantado. Me ha gustado un montón".

"Varias veces he ido con mi madre a la casa de empeños", recordó. "Me ha encantado de verdad. Mi madre estará ahora llorando como una magdalena. No me lo esperaba".