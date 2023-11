La muda en los hurones: cómo es la pérdida de pelo y cuándo preocuparnos

Los hurones, al igual que otros animales de compañía como los perros o los gatos, pasan por lo que se conoce como la muda. Se trata de un proceso natural por el que pasan muchos animales para renovar su pelaje, piel o plumaje.

Durante el tiempo de muda, notaremos que nuestros pequeños mustélidos pierden más pelo del habitual a la vez que les crece el pelo para la nueva época del año (más cortito si se trata del verano, y más largo si estamos en invierno).

Sara Acebo, veterinaria especialista en animales exóticos y divulgadora de información a través del canal de Instagram Exotips, explica que este proceso "normalmente coincide con las épocas de cambio de temperatura más bruscas".

"Suele darse del invierno a la primavera o del verano al invierno, aunque en muchas ocasiones nuestros hurones mudan más de dos veces al año, ya que dependen de las condiciones en las que vivan", detalla.

Cuándo preocuparnos por la alopecia de nuestro hurón

Al igual que ocurre con los perros y gatos, existen diferentes tipos de hurones: unos tienen el pelaje más denso y largo, mientras que otros lo tienen más cortito y, aunque parezca que mudan de forma diferente, esto es independiente del tipo de pelo.

"Según el animal la muda puede variar: hay animales que mudan poco a poco y solo vemos caída de pelaje, mientras que en otras ocasiones podemos hasta observar zonas con alopecia", explica Acabo. "En cuanto a los hurones angora o semiangora, mudan igual que los demás, solo que al tener el pelo más largo parece diferente".

Como comenta Acebo, algo que puede ocurrir durante el proceso de la muda es que aparezcan pequeñas calvas en algunas zonas del cuerpo de nuestro hurón, siendo frecuente, por ejemplo, la pérdida de pelo en la cola. Pero, ¿es algo normal o debemos preocuparnos?

Nunca debemos dar por hecho que si tiene alopecia en la cola es por la muda

"Siempre hay que valorar si es algo fisiológico o si tiene una causa patológica detrás, ya que hay ciertas enfermedades que causan este tipo de síntomas (alopecia)", advierte la experta en animales exóticos. "Si ésta se extiende hacia el cuerpo, es bilateral y observamos nuevas zonas, debemos acudir cuanto antes al veterinario".

En este sentido, Acebo recuerda que "nunca debemos dar por hecho que si tiene alopecia en la cola es por la muda" y recomienda acudir a la clínica para comprobarlo. "Si las analíticas son correctas, entonces sí podemos afirmar que la causa es la muda".

"Siempre hay que valorar al animal en conjunto, teniendo en cuenta la época del año, la edad, otras enfermedades, si hay prurito (picor), etc.", agrega la especialista.

Por lo tanto, si nuestro pequeño compañero se encuentra en época de muda y observamos que tiene un poco de alopecia, podemos esperar una semana, a la vez que observamos otros posibles síntomas como los mencionados por la veterinaria (picores o cambios en su comportamiento) y si no mejora, pedir cita en nuestra clínica de confianza.

"No es lo mismo si el animal está en celo o no, si es hembra o macho, si tiene otras patologías, si convive con otros animales que puedan portar parásitos, si sale o no al exterior o si ya le ha pasado anteriormente en otras mudas, por ejemplo", detalla Acebo. "Cada caso es individual y siempre hay que tratarlos sin generalizar".

Si tenemos dudas y terminamos acudiendo al veterinario, la experta explica que se revisará el estado del animal y se realizarán las pruebas necesarias para descartar otras patologías y confirmar que se trata simplemente de la muda.

"Además, en estas épocas podemos suplementar su alimentación con omega 3 (aunque es recomendable durante todo el año), realizar un cepillado diario y procurar ofrecerle alimentos para eliminar el pelo que puedan ingerir (como el huevo batido)", concluye Acebo.