Juan Mayorga libera el insomnio en 'La gran cacería': "La pregunta más importante es, ¿de verdad puede alguien dormir?"

El dramaturgo Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, da salida al inmenso en La gran cacería, una producción de Teatro del Barrio cuyo estreno absoluto tendrá lugar el viernes 17 y el sábado 18 de noviembre en la Sala Cuarta Pared dentro de la 41 edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid.

"La pregunta más importante es, ¿de verdad puede alguien dormir?", ha reflexionado el dramaturgo durante la presentación, este martes, del montaje, en el que ha estado acompañado por los intérpretes de la obra y por el director artístico del Festival de Otoño, Alberto Conejero.

Concebida durante un viaje en barco que llevaba al autor de Sicilia a la península itálica, La gran cacería reflexiona sobre la condición humana con el mar Mediterráneo, paradoja de "civilización y barbarie a lo largo de los siglos" a través de una divagación mental que brota en una noche de insomnio y que está protagonizada por el actor inglés Will Keen, acompañado en el elenco por Francisco Reyes y Ana Lischinsky.

Esta reflexión en torno aquello que priva a las personas del sueño da pie a una introspección sobre personas y bestias en distintos momentos de la historia, desde Noé y su Arca, al imperio romano y la actualidad.

Dos mosaicos en Sicilia, uno en la catedral de Monreale y otro en la villa del Casale, que representan precisamente a Noé y a una escena de captura de fieras para llevarlas hasta los circos romanos, fueron los que plantaron en la mente de Mayorga, en un viaje a la isla, la idea sobre la que reflexionará el protagonista de la obra en una noche de navegación en un barco camino de Nápoles en la que un simulacro de emergencia trastocará el devenir de la trama, algo similar a lo que experimentó el propio autor, como ha reconocido.

Más de tres años de trabajo

Un proyecto en el que el dramaturgo ha empleado más de tres años y que contó en sus inicios con el actor Alberto San Juan y la coreógrafa Sol Picó, los cuales hubieron de abandonarlo posteriormente, y que por fin ve la luz de la mano de Teatro del Barrio -aunque no en sus instalaciones de Lavapiés sino en la Sala Cuarta Pared del vecino barrio de Embajadores- y del Festival de Otoño.

Juan Mayorga ha explicado que aquellos dos mosaicos que generaron en él el deseo de escribir esta obra se caracterizaban, no sólo por incluir cada uno un barco -el famoso Arca y la nave empleada por los romanos para llevar los exóticos animales desde África y Asia hasta la capital del imperio-, sino que ambos están "vinculados a la violencia".

"Un relato procede de que Yavé se siente defraudado de su creación y decide salvar sólo a Noé y a sus elegidos. El otro es una extraordinaria representación del colonialismo, una Roma capaz de irse a cualquier rincón y traer a sus fieras para exhibirlas como símbolo de su poder", ha detallado Mayorga.

El autor subraya que la obra no presenta una narración en sí, sino la historia de un hombre que "no puede dormir" y que interpela a los espectadores, los cuales son tratados también como insomnes para explorar "no el sueño, sino el deseo del sueño", abordando para ellos formas de "textualidad teatral" a las que en otros casos le es "más difícil llegar", confiesa.

Aunque reconoce que la finalidad de La gran cacería -con sonido de Nacho Bilbao iluminación de Pedro Yagüe y Miguel Valentín como ayudante de dirección- "no es despertar conciencias", sí admite Mayorga que éste es uno de los ejes del teatro por lo que ha llegado a preguntarse si "de verdad puede alguien dormir".

Un protagonista atormentado

El protagonista de la obra es un personaje atormentado por responsabilidades personales e íntimas, pero también por acontecimientos ocurridos siglos antes de que él naciese, como los vistos en el mosaico, sobre los que reflexiona en una escena diseñada por Elisa Sanz que recrea a un tiempo "el espacio mismo del insomnio, las dunas del desierto y las olas del mar".

No obstante, Mayorga recalca que en este montaje de una hora y 20 minutos de duración hay también "luz" y "humor", con hilarantes rebeliones a bordo de esa suerte de Arca bíblica trasladada al mar Tirreno del presente.

El actor protagonista, el británico Will Keen, se ha reconocido "honrado y privilegiado" por poder participar en este proyecto que, precisamente por su dilatación en el tiempo, ha permitido enriquecerlo con acontecimientos de la vida de cada miembro del equipo y "beber de muchas fuentes".

Keen ha reconocido la complejidad del texto y el trabajo "fascinante" que ha supuesto una obra que "no propone ninguna respuesta", sino que "sólo aporta preguntas", la principal de ellas, aunque diferente a la señalada por el autor del texto: "¿Qué es lo me quita el sueño?".

Por su parte, el director artístico del Festival de Otoño, Alberto Conejero, ha defendido la idoneidad de esta pieza en un certamen con un espíritu tan "híbrido" como éste, que busca no sólo exhibir obras, sino "ser también un laboratorio" sin "los aranceles de otro tipo de estructuras".

Tras agradecer la "generosidad" de Teatro del Barrio por ceder el estreno a la Sala Cuarta Pared para "favorecer una capilaridad" y un "encuentro de espacios" que forma parte de la filosofía del Festival de Otoño, Conejero ha aludido a Federico García Lorca para subrayar el "enigma" que supone en sí misma La gran cacería, pues "desde los albores de la humanidad, ésta ha necesitado el misterio como razón para vivir".