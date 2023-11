Catalá aprueba unos Presupuestos "récord" y la oposición los tacha de "insostenibles"

Los primeros Presupuestos de María José Catalá como alcaldesa de Valencia han recibido este martes el visto bueno provisional del Pleno municipal al cosechar los 17 votos del equipo de Gobierno que forman PP y Vox frente a los 16 de la oposición de Compromís y PSPV. Las Cuentas para 2024, que incluyen la rebaja de impuestos de 70 millones de euros, contemplan una cifra total de 1.117 millones, un 7,11% más que este año, que el Ejecutivo local considera "récord", mientras que la oposición ve los números "insostenibles en el tiempo". Las inversiones prioritarias se concentran en seguridad, limpieza y vivienda y el aumento de los ingresos procedentes del Estado compensa el descenso por la bajada fiscal. La aprobación definitiva se producirá a final de año, en la sesión plenaria posterior al periodo de exposición pública.

Durante el debate, la primera teniente de alcaldía y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), destacó rebaja fiscal, "la más amplia del Ayuntamiento". En concreto, bajarán un 95% las plusvalías, un 50% la tasa de alcantarillado, un 20% el IBI y un 8,5% el impuesto de circulación. Según expuso, beneficiará a 700.000 tributantes y 400.000 viviendas. "Ya pueden negar la evidencia, pero el alivio fiscal con nosotros beneficia al 99% de los valencianos", dijo a Compromís y PSOE, además de asegurar que "se ha bajado el endeudamiento en 7 millones" y defender una "gestión ágil y diligente". "En este gobierno, presidido por la alcaldesa María José Catalá (PP), cumplimos lo que decimos y sabemos cómo hacerlo", afirmó, al tiempo que señaló que las Cuentas de 2024 alcanzan una cifra "histórica".

"A la oposición le han fallado sus pronósticos" y su "discurso catastrofista no le da la razón", proclamó San Segundo, que censuró la "irresponsabilidad y la falta de capacidad de gestión" del anterior Ejecutivo para llevar a cabo inversiones y pidió que deje de "intoxicar", tras lo que dijo que los ingresos del Gobierno proceden de lo que los valencianos "anticiparon por sus impuestos". "Es lo que nos corresponde con los altos impuestos del Gobierno", precisó.

El segundo teniente de alcaldía y portavoz de Vox, Juanma Badenas, replicó al PSPV que el Gobierno anterior se dedicó a "regar" con su presupuesto "a las izquierdas indefinidas, a los chiringuitos para construir políticas al margen de la organizada e ideologizantes".

Desde la oposición, el portavoz de Compromís y exalcalde, Joan Ribó, indicó que el Presupuesto no tiene "demasiada base documental" y los calificó de "insostenibles en el tiempo". Sobre la bajada de impuestos y la "reducción de ingresos" que supone, afirmó que "beneficia a los que más propiedades tienen y deja indiferente a la mayoría que solo tiene un piso".

Ribó agregó que el "milagro" del que habla Catalá se da "por ingresos que compensan el descenso de ingresos" y proceden de "transferencias corrientes, de capital y por enajenación de inversiones reales", al tiempo que agradeció "a PP y Vox la confianza en el denostado Gobierno" central. Asimismo, criticó que la deuda no baje tanto como con el Ejecutivo local que él presidió y confía en que Catalá no la suba.

La portavoz del PSPV-PSOE y exvicealcaldesa, Sandra Gómez, considera que el de 2024 es "un mal presupuesto para el Ayuntamiento, la ciudad y los vecinos", así como un proyecto "irresponsable, vacío y sectario". Aludió al último hecho por el anterior Gobierno de Compromís y PSPV, "el mejor posible" y con una administración "saneada", y dijo que a partir de ese PP y Vox podían "lucir inversiones" y "sacar ayudas".

Gómez también se refirió a los "ingresos excepcionales" procedentes del Gobierno central y de los fondos europeos Next Generation "trabajados por el anterior gobierno" municipal y lamentó que con el Presupuesto de 2024 no se podrá hacer "nada". "Incumplen la regla de gasto, les va a llevar a un plan de ajuste y sube la deuda por primera vez en un once años y sin margen para inversiones propias", agregó.

Ribó: "Me quedaré una temporadita"

El todavía portavoz de Compromís en el Ayuntamiento y exalcalde de Valencia, Joan Ribó, afirmó, antes del Pleno, que se quedará en el Consistorio "una temporadita seguro" aunque admitió: "Hasta cuándo, no lo he pensado". Ribó explicó que el jueves, viernes o el próximo lunes presentará la baja como portavoz de su grupo para pasar a ser solo concejal raso. "Creo que es un proceso lógico de sustitución que, de alguna manera, ya teníamos previsto", añadió.