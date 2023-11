Mucho se ha hablado en las últimas semanas de la deuda pública autonómica por la condonación pactada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, que comienza este miércoles en el Congreso de los Diputados. Muchos presidentes autonómicos, incluidos algunos socialistas, alzaron la voz para criticar el acuerdo, exigir una quita equivalente de sus obligaciones con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o directamente anunciar que se opondrán a la medida "con todos los medios" a su alcance.

Esta última es la postura de la Comunidad de Madrid, la única de régimen común que no tiene deuda con el FLA, ya que íntegramente se financia en los mercados. "No quiero que los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios", señaló Isabel Díaz Ayuso tras conocerse la quita de 15.000 millones que planteaba el pacto PSOE-ERC. "Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria", insistió la presidenta madrileña, que rechazó la posibilidad de que Madrid se fuera a acoger a cualquier sistema de condonación que planteara el Gobierno central. Porque aunque el Estado no ha prestado recursos a la región a través del FLA, en el marco de la condonación de deuda autonómica el Ejecutivo de Pedro Sánchez no descartaba que se pudiera buscar un encaje a la Comunidad de Madrid.

La negativa a acogerse al FLA en los últimos tiempos le ha valido al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso bastantes críticas de la oposición. Partidos como Más Madrid han defendido que las condiciones que ofrece el mercado son peores que las del Estado por lo que Madrid acaba pagando más dinero público para financiarse.

"Madrid financia su deuda en los mercados porque genera confianza y certidumbre, realizando emisiones de deuda pública con gran éxito y a unas condiciones muy similares a las del Tesoro", argumentan desde la consejería que dirige Rocío Albert. Las mismas fuentes agregan que los mecanismos como el FLA "son considerados por los inversores como un rescate financiero". "Por eso uno de los argumentos para la condonación de la deuda de Cataluña es precisamente facilitar su acceso a los mercados en 2024", se añade.

"El FLA provoca una acumulación de vencimientos en un período muy corto de tiempo (6,5 años frente a los 8,39 de Madrid), condicionando cualquier estrategia financiera a medio y largo plazo", abundan las mismas fuentes.

¿Cuánta deuda pública tiene la Comunidad?

De acuerdo con el último Boletín Estadístico del Banco de España, la deuda pública de la ascendía a 37.658 millones de euros al cierre del segundo trimestre de este año. Estas obligaciones de pago a corto, medio y largo plazo representan el 13,7% del PIB regional, después de haber retrocedido tres décimas desde el primer trimestre de 2023 pese a haber repuntado 160 millones el montante de la deuda desde los 37.498.

"La Comunidad se sitúa como la región de régimen común con la deuda más baja", destacan desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige Rocío Albert. Los datos de Madrid también son muy similares a las que tienen las autonomías con Hacienda propia, como el País Vasco (13%) y Navarra (13,3%).

¿Cuáles son los plazos de vencimiento?

La vida media de la deuda de la Comunidad de Madrid es de 8,15 años, de acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo regional correspondientes a septiembre de 2023. Este indicador es la media de la deuda vigente a corto, medio y largo plazo, que vencerá con muy diferente intensidad entre 2024 y 2066.

El 40,1% de las obligaciones actuales madrileñas vencerán en 2033, de acuerdo con sus propios datos. Un 17,4% lo hará en 2034 y unos años antes, en 2028, también habrá vencido un paquete importante de deuda que representa el 16% del montante actual.

Las emisiones a largo plazo en los últimos tiempos se han hecho a 40 y 50 años vista. Por ejemplo, hay un montante de 202 millones que se emitió en 2016 y cuyo último pago vencerá el 8 de junio de 2066.

¿Cuándo se emitió deuda por última vez?

La última emisión de deuda de la Comunidad de Madrid se hizo a principios de este año y ascendió a 1.000 millones de euros a diez años. Se logró colocar con "éxito" en la primera mitad del ejercicio la totalidad de sus necesidades de financiación del ejercicio, según el Ejecutivo.

La demanda de la emisión fue "récord", según las mismas fuentes, pues superó los 6.000 millones por parte de más de 150 inversores, sobre todo internacionales. Esto permitió "reducir" el diferencial sobre el bono del Tesoro al mismo plazo desde los 28 puntos básicos iniciales hasta los 22.

¿A quién debe el dinero?

El 75,4% de la deuda pública de la Comunidad emitida en 2023 está en manos de bancos, de acuerdo con sus propios datos. El 9,2% del total pertenece a fondos de pensiones y aseguradoras, mientras que el 8% se asocia a gestoras de fondos. Los bancos centrales -no se precisa cuáles- son dueños del 5,7% de las obligaciones, mientras que el 1,7% de ellas se engloba dentro de la categoría genérica de 'otros'.

Casi la totalidad de la deuda madrileña, el 94,5%, está en manos de entidades de la eurozona y, más en concretamente, en España. El 60,2% de las obligaciones pertenecen a bancos españoles, mientras que el segundo grupo de inversores con mayor volumen de bonos (el 9,9%) proceden de Alemania y Austria.

La información facilitada por la Comunidad también destaca que hay un 7,9% de titularidad francesa, un 4,6% que pertenece al Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) y un 4,2% en poder nórdico (Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca). Italia (3,6%), Reino Unido e Irlanda (3,3%) o Portugal (3,3%) son otros de los países de origen de las entidades que tienen deuda madrileña.

BBVA, Barclays, HSBC, Santander, Caixabank o Crédit Agricole son algunas de las entidades bancarias con las que tiene obligaciones crediticias la Comunidad.

¿Madrid también padece la subida de tipos?

Sí, la Comunidad también se está viendo afectada por el alza de los tipos de interés de los últimos meses. Así se reconoce en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2024 que se presentó hace unos días y que se está tramitando en la Asamblea, que recoge que la partida para gastos financieros supone un incremento del 45,3% con respecto a 2022.

Los datos facilitados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo revelan que el coste medio de la deuda ha crecido considerablemente en los dos últimos años. En 2019, este indicador se situaba en el 1,72% y en 2020, el año de la pandemia, cayó hasta el 0,64%. En 2021 descendió aún más, hasta el 0,55%, pero los datos indican que 2022 se cerró en el 2,14%.

Factores como la elevada inflación y la invasión rusa de Ucrania han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a adoptar de forma gradual nuevas medidas hacia la normalización de su política monetaria que se han traducido en subidas sucesivas del tipo de interés. "Esto ha supuesto que el endeudamiento del año 2023 se haya emitido a coste medio más alto y el impacto en el gasto financiero se produce a partir del ejercicio siguiente", detalla la consejería en el proyecto de Presupuestos, que reserva para gastos financieros 960,67 millones.