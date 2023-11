Estamos a punto de arrancar una de las legislaturas más complicadas, más inciertas y desde luego más broncas de las que nos ha tocado vivir desde que acabó la dictadura. Cuánto va a durar, ni idea. Cuánto va a sufrir el Gobierno para sacar adelante sus medidas, mucho. Una de las lecciones que hemos aprendido estas últimas semanas es que a partir de ahora los plazos, los calendarios, estarán sujetos a tantos síes y a tantos noes, a tantas comas que revisar, a tanto postureo político que demostrar según cuáles sean los intereses de unos y otros, que habrá que armarse de paciencia. Y lo que nos digan que es para hoy mismo, sepamos que será para un poquito más tarde, para cuando todos y cada uno de los actores de esta legislatura hayan sacado y pactado lo suyo. Lo suyo, no lo de los demás, lo suyo.

Porque de esto va a ir esta legislatura: ¿y de lo mío qué hay? Así lo podríamos resumir en cada una de las decisiones importantes que se tengan que abordar. Puede que grosso modo todos estén de acuerdo en pactar para subir el salario mínimo, para garantizar la sanidad pública, para reforzar la educación, pero en cómo hacerlo, en cuánto darme a mí o a ti, en cuánto gestionaré yo ese gasto y cuánto me quedaré para mis asuntos, en eso, habrá que sentarse uno a uno, intercambiar documentos, revisar acuerdos, aceptar que habrá que echarse a las espaldas muchas hemerotecas, como le está tocando estos días al Gobierno. Hemerotecas demoledoras, que hacen muy difícil encajar discursos que hace solo unos meses eran inaceptables.

Va a ser una legislatura, insisto, muy compleja, con muchísimo desgaste para unos, me temo que siempre para los mismos, y con mucho rédito conseguido para otros, sobre todo para su electorado, ese al que quieren convencer de aquí a unos meses cuando se convoquen elecciones en Cataluña. Y mientras, ¿qué va a pasar? La tensión que estamos viviendo en las calles es preocupante, muy preocupante. Quien no esté de acuerdo con lo que está pasando, se está pactando, se está legislando, que ejerza su derecho para manifestarse en contra. Con total libertad, pero con absoluto respeto.

Echar gasolina a esto, alimentar el caos cada noche, corear gritos contra todo y contra todos (se han escuchado insultos contra el rey, contra los antidisturbios, contra los homosexuales, contra la prensa, contra quien estuviera en frente) es crear un ambiente tan irrespirable que no conduce a nada, a absolutamente nada. Solamente a generar mucho odio contra quien no piensa como tú. Mañana, seguramente y salvo sorpresa mayúscula, habrá nuevo presidente del Gobierno. Cuánto durará este Ejecutivo, cómo serán los próximos meses dependerá de quienes han llegado a este pacto. De su compromiso real de trabajar por los problemas reales de las personas, no de los suyos.