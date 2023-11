Madrid comienza la recogida de la hoja, que por primera vez incluye zonas interbloques

La llegada del otoño y la consecuente caída de las hojas de los árboles obliga al Ayuntamiento de Madrid a poner en marcha, un año más, su campaña de recogida. Aunque ya comenzó el pasado 1 de noviembre, será a partir de este miércoles, 15 de noviembre, cuando empezará a funcionar al 100%. La principal novedad en esta edición es que están incluidas las zonas interbloques, gracias al último contrato de limpieza que aprobó el Consistorio en diciembre de 2022.

Serán un total de 325 zonas interbloques, situadas en 14 de los 21 distritos, las que se verán beneficiadas por esta campaña. Las circunscripciones por las que comenzarán a pasar los servicios de limpieza destinadas a esta tarea son: Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro, San Blas-Canillejas y Barajas. El objetivo es que con esta recogida de la hoja en estos espacios, que son de titularidad privada y de uso público, se puedan "mejorar las condiciones de conservación".

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado que la campaña estará en marcha "hasta el 17 de enero y febrero en el caso de las zonas interbloques". No obstante, ha apuntado a que estará "supeditada a las inclemencias meteorológicas", de manera que "si es necesario ampliarla, se alargará" y si se producen, por ejemplo, tormentas se intensificará el servicio.

Más personal y más recursos materiales

"Ha habido un notable incremento de los recursos materiales y humanos", ha expuesto el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Esto se traduce en que ha aumentado un 4,4% el número de barrenderos, de manera que habrá 2.665 efectivos recogiendo las hojas que caigan de los árboles.

Además, habrá 150 máquinas barredoras, lo que supone un 10% más que el año pasado- 15 más- y 400 sopladoras. En lo que respecta a este tipo de utensilios, el Ayuntamiento continúa con su apuesta por la sostenibilidad, de manera que las barredoras CERO o ECO suponen ya el 53% de la flota.

¿Cuándo se recogen las hojas?

La recogida será diaria, de lunes a domingo, y se programará de acuerdo a la acumulación de hojas, con una antelación mínima de 48 horas. No obstante, tal y como se introdujo en el contrato de limpieza de 2021, la cantidad admisible de hoja depositada en la vía pública no puede superar los 5 centímetros de altura. Además, las aceras deben tener un paso libre "no inferior a 1,20 metros de ancho".

Una vez que las hojas han sido retiradas de las vías públicas, se llevan a la incineradora de Valdemingómez, donde son tratadas como residuo orgánico. "La gran mayoría de ellas vuelven como material de compostaje a los parques y jardines de la ciudad", ha explicado Carabante. Esto, ha subrayado, es un "ejemplo de economía circular", puesto que lo que en principio sería un residuo, acaba utilizándose como alimento para las zonas verdes de la capital.