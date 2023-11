Cayetano y Francisco Rivera se reencuentran en Sevilla por los Latin Grammy

En la semana en la que los Latin Grammy salen por primera vez de Estados Unidos para trasladarse a Sevilla, muchas son las personalidades que ya han llegado a la capital andaluza. Narcís Rebollo, presidente de Universal Music en España y Portugal, acompañado de su mujer, Eugenia Martínez de Irujo, fue el anfitrión de la gala flamenca que inauguró en la Plaza de España de Sevilla.

El encuentro bajo el nombre El Flamenco es Universal fue para homenajear a una de las costumbres más icónicas de nuestro país. En la fiesta se pudo ver a numerosas caras conocidas como a David Bisbal y Rosana Zanetti, Vanessa Martín, Juanes o Boris Izaguirre.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el acercamiento de los hermanos Rivera Ordóñez tras una temporada de distanciamiento y tensión entre ellos.

Francisco fue el primero en llegar al evento y recordó cuando presentó un programa de flamenco junto a Jesús Quintero que se llamaba El sol, la sal y el son: "Tuve la gran suerte de trabajar junto al gran maestro de la comunicación, él me propuso presentar juntos un programa de flamenco y precisamente durante la grabación de un programa en el 2010 es cuando la Unesco reconoció al flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Francisco Rivera durante la alfombra roja de la gala. EUROPA PRESS / Leandro Wassaul

Cayetano llegó más tarde, pero no dudó en dedicar unas palabras de admiración al mundo del flamenco: "Nosotros nos inspiramos mucho en el sentimiento en nuestra profesión, pero nunca me he atrevido a cantar, no es lo mío. Aunque tengo que reconocerte que en los 46 años que tengo, alguna vez, y según la hora, me he lanzado", afirmaba entre risas.

Las palabras de Cayetano a su sobrina

Asimismo, el torero también habló sobre la labor profesional de su sobrina Cayetana en la organización del evento: "He visto a mi sobrina Tana y, por supuesto, me siento y nos sentimos todos muy orgullosos de ella y de cómo se va abriendo su camino. Ahora saludaré a mi hermano, aún no lo he podido ver, me han dicho que está dentro. Ahora lo veré, siempre hay saludo entre nosotros".

Los Morancos, Jorge y César Cadaval, también asistieron a la cita y recordaron que en sus comienzos siempre había tenido un papel relevante el flamenco, un arte por el que sienten gran admiración.

Entre los cantantes destacó Bisbal, acompañado de su mujer, Rosana Zanetti, aunque quiso evitar cualquier tipo de pregunta que no tuviera que ver con la música. También acudió Pablo López, pero prefirió no hablar con la prensa, o Sebastián Yatra que llegó al espectáculo tarde debido a que venía directamente desde Colombia.